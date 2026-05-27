Der deutschen Wirtschaft ist das Erfolgsmodell verloren gegangen. Die notwendigen Reformen werden schmerzhaft. Und müssen gerecht ausfallen.

Wesentliche Erfolgsfaktoren, die das deutsche Wirtschaftswachstum jahrzehntelang getragen haben, sind geschwächt oder weggebrochen. Die Versorgung mit günstiger Energie, vor allem in Form von russischem Gas: vorbei. Der ungemein wichtige Export: bedroht von zunehmenden Handelskonflikten etwa in Form einer erratischen Zollpolitik eines US-Präsidenten. Von hohen geopolitischen Risiken wie in Nahost, verschärft von einer erratischen Kriegspolitik eines US-Präsidenten. Die Nachfrage weltweit schwächelt. Lieferketten werden unsicher, Abhängigkeiten – etwa von Seltenen Erden aus China – werden zum Risiko. All das birgt keine guten Aussichten. Mit einer florierenden Wirtschaft wären Reformen der Sozialversicherungen viel einfacher, die enorm unter Druck stehen.

Deutschland steht vor riesigen Herausforderungen. Und muss sich mächtig ins Zeuge legen, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Da sind nicht nur Regierung und Parteien gefordert, auch die Unternehmen, die Gewerkschaften, Verbände, Arbeitnehmer. Es geht um Einschnitte nicht nur bei der Pflege, der Krankenversicherung oder der Arbeitszeit, sondern auch bei hohen Einkommen, hohen Erbschaften und hohen Vermögen. Schmerzhafte Reformen müssen als gerecht empfunden werden. Sonst treiben sie noch mehr Wähler in die Arme jener Partei, die einfache Lösungen verspricht und alles nur noch schlimmer machen würde.