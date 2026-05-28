Mit einer Warnschrift an AfD-Abgeordnete wollte die CDU Haltung zeigen. Doch die Kampagne könnte mehr Bürger verschrecken, als sie von der Gefahr der AfD zu überzeugen.

Die Aktion der CDU wirkt auf den ersten Blick schlitzohrig: Ein Pamphlet mit umfangreicher Kritik an der AfD an alle Bundestagsabgeordneten der Partei zu verschicken, ist ein gerissener Einfall. Warum nicht einmal aufzeigen, wofür die AfD steht und welche teils demokratiegefährdenden Rechtsextremisten sich in ihren Reihen befinden?

Die vermeintlich pfiffige Kampagne könnte jedoch zum Eigentor werden. Die CDU tut so, als halte sie der AfD einen Spiegel vor. Aber die Vorstellung, AfD-Abgeordnete würden durch diese Broschüre ihre eigene Partei plötzlich kritisch hinterfragen, ist naiv.

CDU erweckt bei Bürgern falschen Eindruck

Den Parlamentariern ist längst bekannt, dass auch Demokratieverächter in ihrer Partei sind. Dass diese Verbindungen im Bundestag verharmlost werden, ist keine Unwissenheit der Abgeordneten, sondern politische Strategie.

Vor allem offenbart die Aktion aber wieder einmal, dass die CDU offensichtlich ein Problem für das richtige Gespür im Land hat. Während wirtschaftliche Sorgen viele Menschen verunsichern und Bürger auf Antworten warten, beschäftigt sich die Regierungspartei lieber mit einer Warnschrift über den politischen Gegner.

Das erweckt schnell den Eindruck, der CDU fehlten Antworten auf die eigentlichen Probleme des Landes. Da wirkt eine solche Broschüre wie gut gemeinter, aber wirkungsloser Aktionismus. Ihr Ziel, damit die AfD zu schwächen, wird die CDU mit diesem Schreiben jedenfalls nicht erreichen.