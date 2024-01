Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit seinem Vorhaben, homöopathische Medikamente als Kassenleistung zu streichen, hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine heftige Debatte ausgelöst. Der Streit von Gegnern und Befürwortern der Globuli dreht sich um den zentralen Punkt, ob die Mittel eine Wirkung haben oder nicht.

Was enthalten homöopathische Mittel?

Die Homöopathie gehört in den Bereich der Alternativmedizin. Ein zentrales Prinzip ist, Kranke mit den Substanzen in hoher Verdünnung