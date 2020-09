Das Geschehen um den insolventen Finanzdienstleister soll in einem Untersuchungsausschuss des Bundestages politisch aufgearbeitet werden. Die dafür notwendigen Stimmen sind nun gesichert.

Die Grünen kündigten am Dienstag an, für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu stimmen, der mögliche Missstände und Fehlverhalten in Regierung und Verwaltung im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal aufklären soll. Damit ist die notwendige Anzahl der Stimmen erreicht, denn zuvor hatten bereits Linke und FDP ihre Unterstützung für einen Untersuchungsausschuss bekanntgegeben.

„Trotz der vielen Sondersitzungen haben wir es nicht geschafft, den Skandal aufzuarbeiten“, sagte der Grünen-Finanzexperte Danyal Bayaz nach der Sondersitzung des Finanzausschusses des Bundestags. Es habe „menschliche Fehler, systemische Fehler, aber auch politische Fehler“ im Umgang der Regierung mit dem mittlerweile insolventen Finanzdienstleister gegeben.

Die Rechte eines Untersuchungsausschusses

Linke und FDP begrüßten die Entscheidung. Zusammen haben die drei Oppositionsparteien mehr als ein Viertel der Stimmen im Bundestag. Das reicht, um die Einsetzung des Untersuchungsausschusses ohne die Stimmen der AfD zu beschließen. Die Regierungsparteien CDU und CSU sowie SPD signalisierten ihre Bereitschaft zur Mitarbeit.

Ein Untersuchungsausschuss hat mehr Rechte als gewöhnliche Bundestagsausschüsse. Er kann Zeugen und Sachverständige vernehmen und Akteneinsicht verlangen. Die AfD kündigte an, sie werde den Vorsitz in dem Ausschuss für sich beanspruchen. Dies stehe ihr „nach parlamentarischer Tradition zu“, erklärte der AfD-Finanzexperte Kay Gottschalk. Grund ist, dass die Vorsitzenden der Ausschüsse nach der Größe der Fraktionen im Bundestag bestimmt werden.

Ehemaliger Wirecard-Chef in Haft

Im Juni hatte der inzwischen insolvente Zahlungsdienstleister Wirecard Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Die Münchner Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Wirecard seit 2015 Scheingewinne auswies, und ermittelt wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Der Schaden für die kreditgebenden Banken und Investoren könnte sich auf 3,2 Milliarden Euro summieren. Der ehemalige Wirecard-Chef Markus Braun wurde verhaftet, Ex-Finanzchef Jan Marsalek befindet sich auf der Flucht.

Die Bundesregierung wiederum steht im Verdacht, Wirecard-Lobbyisten ein allzu offenes Ohr geschenkt zu haben. Das Unternehmen hatte hochkarätige Fürsprecher für sich gewonnen: Sowohl der Ex-Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt, Klaus-Dieter Fritsche, wie auch der frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) betrieben Lobbyarbeit für Wirecard. Lisa Paus von den Grünen sprach von einem „regelrechten Abgrund beim Thema Lobbyismus beim Kanzleramt“.

Einen Kommentar zu diesem Thema lesen Sie hier