Die möglicherweise vorzeitig getroffene Festlegung von Regierungsposten bei den Grünen sorgt für Unmut im linken Parteiflügel. Parteichef Robert Habeck tritt dem entgegen.

Habeck trat am Dienstag völlig unerwartet für ein zweiminütiges Statement vor die Kameras. Er werde mit der vormaligen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die mit Habeck zusammen die Bundespartei führt, „in großer Gemeinsamkeit, in großer Geschlossenheit, in großer Stärke die Koalitions- und Sondierungsgespräche gemeinsam führen“, betonte er. Die Partei stehe „in 120-prozentiger Geschlossenheit“ hinter Baerbock.

Der Grünen-Chef betonte auch, „dass es sich geradezu nicht geziemt, in Personalspekulationen einzusteigen, bevor wir überhaupt Sondierungsgespräche aufgenommen haben“. Die Grünen wollten bei einer Regierungsbeteiligung erst nach Koalitionsverhandlungen über ihre personelle Aufstellung entscheiden.

Absprache mit Baerbock

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hatte in ihrer Dienstagausgabe berichtet, dass Habeck und Baerbock sich schon vor längerer Zeit für den Fall eines schlechten Wahlergebnisses auf Habeck als Vizekanzler verständigt hätten. Der Deutschen Presse-Agentur wurden die Angaben aus Parteikreisen bestätigt.

Schon am Montag hatte Habeck auf einer Pressekonferenz mit Baerbock auf die Frage, wer den Vizekanzlerposten übernehmen werde, gesagt: „Gehen Sie davon aus, dass wir komplett sortiert sind.“ Man wolle das jetzt aber nicht „zu Markte tragen“.

Kritik von Trittin

Wie der „Spiegel“ am Dienstag meldete, sagte der frühere Grünen-Umweltminister Jürgen Trittin daraufhin dem Magazin mit Blick auf eine mögliche Ämterverteilung: „Das entscheidet die Partei und nicht nur zwei Personen in persönlichen Gesprächen.“ Seine Partei verhandele „eine Regierung, die Deutschland auf den 1,5-Grad-Pfad bringt“, so Trittin. „Danach wird entschieden, wer welchen Posten bekommt.“

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete von einem Treffen des linken Flügels der Grünen-Bundestagsfraktion. Nach Angaben eines Teilnehmers seien dort viele „sehr erzürnt“ über den Schritt von Habeck gewesen. Es solle nicht zugelassen werden, dass Baerbock „jetzt die Buhfrau-Rolle“ bekomme. Bei der Bundestagswahl haben die Grünen zwar gegenüber 2017 Stimmen hinzugewonnen, doch gegenüber den Umfragen vom Frühjahr sind die Grünen bei der Wahl hinter den Erwartungen zurückgeblieben – auch weil Baerbock Fehler einräumen musste.

Habeck betonte am Dienstag, zum jetzigen Zeitpunkt sei die Frage, wer von den Grünen den Vizekanzlerposten übernehmen werde, „völlig irrelevant“. „Wir haben ja nicht mal einen Kanzler.“