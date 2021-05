Der Profifußball will sein Geschäft retten. Das ist legitim. Doch es stellen sich gesundheitliche Fragen – und auch die Frage, ob der Sonderweg, den der Fußball für sich beansprucht, von der Gesellschaft unterstützt wird.

Die Vertretung der Erst- und Zweitligaklubs hat ein ordentliches Konzept für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs vorgelegt. Die DFL will die Saison nicht abbrechen, wie es in den meisten anderen Sportarten geschieht. Der Profifußball schlägt einen Sonderweg ein. Es geht um viel mehr Geld als etwa im Handball, vor allem um die Fernsehgeld-Millionen. Die fließen, wenn Geisterspiele in die Wohnzimmer übertragen werden. Davon profitieren auch die Werbepartner. Das ist vor allem für die Arbeitsplätze der Klubmitarbeiter wichtig, die keine sechs- bis achtstelligen Jahressaläre haben.

Spiele ohne jubelnde oder pfeifende Fans auf vollen Tribünen zu schauen, bringt höchstens den halben Spaß. Aber es ist ein Stück Normalität in der Corona-Krise für Millionen Fußballfreunde zu Hause.

Es ist eine Gratwanderung

Die gesundheitlichen Risiken jedoch sind hoch, das Virus kann in Zweikämpfen leicht übertragen werden. Auch sind knapp 25.000 Virustests für die Erst- und Zweitligaprofis nötig. Ob das weniger Tests für andere bedeutet, die sie nötiger bräuchten, vor allem in Krankenhäusern oder Altenheimen, darüber streiten die Experten. Schwierig wird es, wenn mehrere Spieler oder Betreuer positiv getestet werden.

Die Liga wird um die gesellschaftliche Akzeptanz dieses nicht vorbildlichen Sonderweges kämpfen müssen. Es ist eine Gratwanderung zwischen einem Signal, dass die Krise nicht alles zerstört, und leichtfertiger Gesundheitsgefährdung, insbesondere wenn Fangruppen verbotenerweise zu Stadien kommen.