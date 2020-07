Katholische Bischöfe in Deutschland haben unterschiedlich auf die Vatikan-Instruktion zu Reformen in Kirchengemeinden reagiert. Es gibt die Sorge, dass nach den jüngsten Rekordaustritten aus der katholischen Kirche die Austrittswelle noch größer wird.

In dem mit dem Segen des Papsts veröffentlichten Papier der Kleruskongregation, einer Vatikanbehörde, die sich um die Belange von Priestern kümmert, finden sich neben vielen allgemeinen Feststellungen auch konkrete Anweisungen: In den Gemeinden sollen trotz Priestermangels die Pfarrer die Chefs bleiben. Laien bleiben von der Gemeindeleitung ausgeschlossen.

Zuspruch vom Kölner Kardinal Woelki

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki dankt dem Papst für das Papier. „Papst Franziskus rückt hier einiges zurecht“, glaubt Woelki. Der als stärkster Vertreter der Konservativen in der deutschen Kirche geltende Kölner steht mit seinem Zuspruch aber bisher allein.

Die Deutsche Bischofskonferenz will sich erst im August mit dem Text befassen. Ihr stellvertretender Vorsitzender, der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode, sieht in der Veröffentlichung aber bereits jetzt eine „Umkehr zur Klerikalisierung“ – also zum überholten Modell früherer Jahrhunderte, in dem das Wort des Priesters über allem stand. Bode trifft die Anweisung aus Rom besonders, weil er als einer der ersten auf die Leitung von Pfarrgemeinden durch Laien setzte. Bode ließ durchblicken, sich nicht an die Anweisung zu halten. Normen würden nicht greifen, „wenn sie zu einem großen Teil von der Realität längst überholt sind“. Der Bischof bezieht sich dabei auf einen Passus der Instruktion: Nur wenn es eine außerordentliche und vorübergehende Situation ist, dürften Laien doch stärker beteiligt werden.

Widerstand vom Mainzer Bischof

Auch der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf äußert Widerstand. „Ich kann den Eingriff in meine bischöfliche Hirtensorge nicht so einfach hinnehmen“, erklärte Kohlgraf. Wenn Pfarrer in Zeiten des Priestermangels Vorsitzende aller Gremien sein müssten, würden sie sich „zu Tode tagen“. Außerdem fürchtet er, dass sich die Anzahl der engagierten Katholiken noch weiter reduziert.

Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, hält die umstrittene Instruktion für in der Praxis irrelevant. Das Papier sei so weit an der Realität vorbei, dass es sich erübrigen werde, sagte Sternberg am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk.

Speyerer Generalvikar enttäuscht

Der Generalvikar des Bistums Speyer, Andreas Sturm, zeigte sich enttäuscht, dass die Versuche der Diözesen, mit dem Priestermangel konstruktiv umzugehen und neue Wege der Seelsorge zu finden, durch die Kleruskongregation so wenig Unterstützung erfahre.

Geleitet wird die Kleruskongregation seit September 2013 vom italienischen Kurienkardinal Beniamino Stella (78). Sekretär ist der französische Kurienerzbischof Joel Mercier (75), Untersekretär der italienische Geistliche Andrea Ripa (48). Zu den 21 übrigen Kardinals- und Bischofsmitgliedern der Kleruskongregation gehört als einziger Deutschsprachiger der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki (63).