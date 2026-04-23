Reza Pahlavi wäre gerne Übergangsregent im Iran. Die Bundesregierung hat ihn bei seinem Besuch in Berlin nicht empfangen. Doch er wurde seine Botschaft auch so los.

Demonstrationen im Regierungsviertel, ein Pulk an deutschen und internationalen Journalisten, gespaltene Meinungen in der Politik – selten hat der Besuch eines ausländischen Oppositionellen so viel Aufmerksamkeit erzeugt wie der von Reza Pahlavi.

Der Sohn des letzten iranischen Schahs ist zu einem Besuch in Berlin eingetroffen. Er trifft Abgeordnete des Deutschen Bundestages, darunter den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses Armin Laschet (CDU). Er spricht zu den Exil-Iranerinnen und -Iranern in Deutschland. Und er spricht auf großer Bühne vor den Medien. Als Stimme der tapferen Menschen im Iran, „die im Moment keine Stimme haben“, wolle er auftreten, sagt Pahlavi, der den größten Teil seines Lebens in den USA gelebt hat. Als Stimme des iranischen Volkes also. Als natürlicher Übergangsregent für eine mögliche Zeit nach dem Fall des Regimes in Teheran.

Für den Fall, dass das „Regime wirklich stürzen“ sollte, könnten sich „viele auf ihn verständigen“, sagte Außenpolitiker Laschet am Morgen in der ARD. Pahlavi sei eine Person, die „einen Übergang“ leiten könnte.

Mehrere Demonstrationen

Doch unumstritten ist das nicht. Auch innerhalb der iranischen Community hat Pahlavi durchaus Kritiker, einer hat ihn am Mittag sogar mit Tomatensoße beworfen. Sie sehen einen Monarchen, der wieder an die Macht möchte. Und vor allem einen Monarchen, der Donald Trump ermutigte, Bomben auf seine Heimat abzufeuern. Tatsächlich fanden an mehreren Stellen im Regierungsviertel Demonstrationen statt – für und gegen Pahlavi.

Auch die Bundesregierung mied Pahlavi am Donnerstag. Kein Termin in Ministerien, erst recht keiner im Bundeskanzleramt. Eine „Schande“ nannte Pahlavi das. Er spreche schließlich nicht für sich selbst, sondern für die Entrechteten im Iran. Ob das so stimmt, sei dahingestellt.

Rund eine Stunde sprach der 65-Jährige im Haus der Bundespressekonferenz. Er wählte eindringliche Worte, stellte das Leiden des iranischen Volkes und die vielen Opfer des Regimes ins Zentrum seines Handelns. Und er appellierte unumwunden an den Westen. „Wie vielen Iranern will der Westen noch untätig beim Sterben zuschauen?“, fragte er. „Ihr Deutschen wisst zu gut, was es bedeutet, wenn man Entmenschlichung zulässt. Erlaubt es dem Iran nicht.“ Sein Vorwurf: 47 Jahre lang habe sich Deutschland lieber dem Regime angenähert, als zu den Menschen im Iran zu stehen.

Vorwurf an den Westen

Und noch einen Vorwurf hatte Pahlavi im Gepäck: Die Darstellung dessen, was im Iran gerade passiert, sie stimme nicht im Westen. Die Angriffe der Amerikaner sind in seiner Darstellung etwas, was die Iraner selbst eingefordert hätten und was erfolgreich läuft. Das Regime sei keinesfalls gestärkt, „es war nie so brüchig wie jetzt“. Und die Massen, sie würden im Iran seinen Namen rufen. „Wenn ich eure Medien lese, dann fühlt sich das an wie ein anderer Planet“, warf Pahlavi den Journalisten vor. „Ihr wisst nicht, was auf den Straßen im Iran los ist.“

Ein freier Iran, so sein letztes Argument, sei auch im Interesse Deutschlands. Weniger Migration, mehr Öl und Gas auf dem Weltmarkt, ein neuer starker Handelspartner. All das könne der Iran sein. Zum Beispiel, wenn er, Reza Pahlavi anstelle des Regimes die Zügel in der Hand hielte.