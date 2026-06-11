Bereits in den kommenden Wochen wolle die Regierung Vorschläge für große Reformen vorlegen, erklärte der Bundeskanzler im Bundestag.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den Bundestag auf den anstehenden Reformprozess eingeschworen. „Unser Ziel ist es, in den kommenden Wochen und Monaten unsere Vorschläge für die großen Reformaufgaben weiterzuentwickeln und vorzulegen“, sagte Merz bei einer Regierungserklärung im Parlament. Dann seien aber der Deutsche Bundestag und seine Abgeordneten am Zug. „Hier im Haus entscheiden wir dann alle zusammen über die Zukunft unseres Landes.“

Die Regierung Merz hatte mehrfach eine Reformagenda noch vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause Mitte Juli angekündigt. Die Gesundheitsreform soll bis dahin beschlossen sein, Vorschläge für Reformen der Rente, der Einkommenssteuer und zur Steigerung der Wirtschaftskraft sollen vorliegen.

„Wir wissen, die Zeit drängt“, sagte Merz. „Jeden Tag gehen immer noch Arbeitsplätze in der Industrie verloren. Jeden Tag geben Unternehmen in unserem Land wegen zu hoher Kosten und vor allem wegen der hohen Bürokratielasten auf.“ Das ganze Land diskutiere und ringe um Antworten. „Wir alle haben die Verantwortung, einer ernsthaften Problemanalyse und einem ernsthaften Lösungsvorschlag zuzuhören und diesem dann auch zu folgen, auch wenn wir nicht in jedem Punkt immer alle einer Meinung sind.“

Zur Vorbereitung hatte sich die Regierung am Mittwochabend mit Vertretern der Gewerkschaften, der Arbeitgeberverbände, des Handwerks und der Industrie getroffen. Das „lange Gespräch“ habe in „ausgesprochen guter, sehr konstruktiver Atmosphäre stattgefunden, und wir werden es zu einzelnen Themen auch fortsetzen“, sagte Merz.

Laut den Gewerkschaften habe man über Fragen zu wachstums- und nachfragestimulierenden Impulsen, die zukunftsfeste Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme sowie steuerliche Entlastungen und den Bürokratieabbau geredet. Alle Parteien lobten das Treffen im Kanzleramt als konstruktiv und lösungsorientiert.

Jetzt komme es darauf an, die richtigen Entscheidungen zu treffen, erklärten die Gewerkschaften. „Wir haben unsere Positionen deutlich gemacht und Vorschläge für eine Reformagenda eingebracht, die wirtschaftliche Stärke, gute Arbeit und soziale Sicherheit schafft.“

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger warnte zugleich davor, zu sehr auf die Ausgestaltung des Reformprozesses zu fokussieren. Prozesse könnten Erkenntnisse steigern, so Dulger, sie seien aber kein Handlungsersatz. „Reden ist Silber – Handeln ist Gold. Nur Reformen sind der Weg für eine gute Zukunft. Die Verantwortung liegt bei der Koalition. Es braucht einen Reformwurf noch vor der Sommerpause.“

Das sehen inzwischen auch die Wahlkämpfer der Koalitionsparteien so. Steffen Krach, SPD-Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin im September, kritisierte: „Ich kenne keinen Reformprozess. Ich kenne bisher nur Vorschläge für Kürzungen.“