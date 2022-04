Die allgemeine Impfpflicht ist vom Tisch. Der monatelange Streit hat Deutschland nicht gutgetan.

Die Menschen in Deutschland sind erschöpft. Der Streit um den richtigen Umgang mit der Corona-Pandemie hat uns aufgerieben. Die Debatte um die allgemeine Impfpflicht hat das in Teilen der Bevölkerung ohnehin schon gesunkene Vertrauen in die Politik weiter geschwächt. Denn es ist noch gar nicht lange her, da hatten die führenden Politiker dieses Landes noch versprochen, über eine Impfpflicht werde noch nicht einmal nachgedacht.

Spätestens nach dem Schlamassel in Österreich hätten wir das Thema beerdigen sollen. Unser Nachbarland hatte die Impfpflicht erst gegen großen Widerstand eingeführt, um sie dann, kurze Zeit später wieder auf Eis zu legen.

Gesellschaftliche Gräben

Immerhin: Dass die Impfpflicht jetzt vorerst vom Tisch ist, ist eine gute Nachricht. Denn wir sind in der Pandemiebekämpfung schon viel weiter, als oft behauptet wird. 76 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass diese Zahl sogar zu niedrig gegriffen ist, weil – wie so oft in dieser Pandemie – nur unzureichende Daten vorliegen. Gerade in der besonders verletzlichen Bevölkerungsgruppe der über 60-Jährigen sind sogar schon knapp 90 Prozent grundimmunisiert. Hinzu kommen unzählige Menschen, die durch eine Infektion eine natürliche Immunität erworben haben.

Nachdem die Impfpflicht jetzt im Bundestag gescheitert ist, gilt es, die gesellschaftlichen Gräben wieder zuzuschütten, die quer durch Familien und Freundeskreise verlaufen.