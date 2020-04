Die Mundschutzpflicht im öffentlichen Raum sollte sofort von allen Bundesländern verfügt werden. Kommunale Kontrollen sind nötig, und Zuwiderhandeln muss nach einer Übergangsphase geahndet werden.

Wie hältst du es mit dem Mundschutz? Selten hat eine vermeintlich so einfache Frage so schnell so komplett widersprüchliche Antworten gefunden. Noch vor wenigen Wochen war die offzielle Position der Regierung, der Mundschutz wiege die Menschen nur in falsche Sicherheit. Nun ist er „dringlich empfohlen“. Landesregierungen und sogar einzelne Kommunen quer durch die Republik liefern sich ein Wettrennen um die konsequenteste Maskenpolitik.

Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Politik erkennt: Bei vielen ist die Belastbarkeitsgrenze erreicht. Die Wirtschaft ist in die Rezession gestoßen worden. Millionen bangen um die Existenz.

Widersprüchliche Signale

Noch vor kurzem stritt die große Koalition darüber, ob sie die längst überfällige Streichung des Solidaritätszuschlags finanzieren könne. Die Antwort war: zu teuer. Zu den Corona-Hilfspaketen heißt es dagegen nun: Wir waren so sparsam, das Geld können wir aufnehmen. Dass dies den Bürgerinnen und Bürgern sprunghaft erscheint, darf niemanden verwundern.

Im Falle des Mundschutzes kommt noch etwas hinzu: der Eindruck der Täuschung. Die war hoffentlich nie beabsichtigt. Aber der Eindruck drängte sich auf. Denn natürlich weiß jeder, dass die Politik vor der Maskenpflicht zurückscheut, weil es nicht genug Mundschutz zu kaufen gibt, zumindest nicht in der Variante, die tatsächlich Ansteckung ausschließt. Wenn sogar das Robert-Koch-Institut – in Deutschland die zentrale Stelle für Seuchenschutz – erklärt, man brauche den allgemeinen Mundschutz erstmal nicht, und dann das Gegenteil sagt, muss das am Vertrauen in die offiziellen Experten nagen.

Der Staat soll’s richten

Zur Ehrenrettung der Politik und ihrer Berater muss eins gesagt werden: Die Debatte ist typisch deutsch. Sie impliziert, dass der Staat das schon regelt. Dass die Haftungsfragen geklärt sind. Dass ich und meine Familie bitte Vollkasko-mäßig auf Staatskosten auszustatten sind. Das ist wünschenswert, und vielleicht wird es auch so kommen. Innerhalb der EU könnte hierfür übrigens auch Geld aus bestehenden und nicht geleerten Brüsseler Töpfen eingesetzt werden. Aber für eine Weile werden wir uns mit einer Übergangslösung begnügen müssen.

Dass jeder mit der Spitzenvariante ausgestattet sein muss wie ein Laborwissenschaftler oder ein Arzt, ist nicht nur unrealistisch. Es ist unsinnig. Kliniken und Praxen benötigen die Spezialmasken am meisten. Für sie muss zuerst bevorratet werden.

Jeder kann mithelfen

Wie könnte die Übergangslösung aussehen? Es gibt sie. Einfache Staubschutzmasken wie aus dem Baumarkt sind schon verkäuflich, und selbstgenähte sind zunehmend verfügbar. Ja, sie schützen nur sehr bedingt vor Ansteckung, aber sie senken das Risiko, das jeder einzelne von uns für die Allgemeinheit darstellt. Besser als nichts! Viel besser als nichts. Jeder kann damit einen Beitrag leisten, dass die Pandemie beherrschbar bleibt.

Eins muss jedoch klar sein: Das Abstandhalten und das Minimieren sozialer Kontakte ist nicht durch Masken zu ersetzen. Das Tragen von Mundschutz darf nicht dazu führen, dass man sich weniger achtsam und rücksichtsvoll verhält. Die Gefahr, dass das so kommt, ist real. Ob zwischen den Supermarktregalen oder auf dem Wanderpfad im Pfälzerwald: Es gibt Mitmenschen, die nur sich sehen. Bisweilen kommt es sogar dazu, dass aus Boshaftigkeit bewusst kein Abstand gehalten wird.

Wenn Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern vorpreschen und Bayern folgt, fragen sich die Rheinland-Pfälzer zurecht: Warum dann nicht auch bei uns?