Das Attentat auf den damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Lafontaine am 25. April 1990 erschüttert die Republik. Chefredakteur Michael Garthe war damals Bonner Korrespondent der RHEINPFALZ. Hier ist sein Zeitzeugenbericht.

Gerade war ich aus der Bonner Redaktion der RHEINPFALZ zu meiner Familie nach Hause gekommen, als die Eilmeldung das Fernseh- und Radioprogramm unterbrach: „Attentat auf SPD-Kanzlerkandidat Oskar Lafontaine“ in Köln-Mühlheim. Ich springe in mein Auto. An der Stadthalle in Mühlheim ist auch eine Stunde nach der Tat großes Durcheinander. Ein Notarzt hat Lafontaine noch auf der Bühne mit einer kreislaufstabilisierenden Sofortbehandlung versorgt, erst danach bringt ihn der Krankenwagen ins Kölner Universitätsklinikum.

Was war geschehen? Johannes Rau und Oskar Lafontaine hatten bei einer Wahlkampfveranstaltung der SPD geredet. Sie stehen noch auf der Bühne. Eine auffällig geschminkte Frau in weißem Kleid kommt, überreicht Rau und Lafontaine Blumen. Vom Kanzlerkandidaten möchte sie ein Autogramm. Als er sich nach vorne beugt, um zu unterschreiben, zieht sie ein 30 Zentimeter langes Brotmesser und rammt es ihm in den Hals. Lafontaine sinkt zu Boden, Blut fließt in Strömen. Aufgeschreckte Sicherheitsleute sorgen für Konfusion, halten die Frau aber fest.

Betretene Blicke vor der Klinik

Um wenige Millimeter hat das Messer die Halsschlagader des Saarländers verfehlt. Drei Liter Blut hat er verloren. Die Ärzte operieren zwei Stunden lang.

Ich fahre zur Uni-Klinik nach Köln. Menschentrauben. Drinnen Johannes Rau, Herta Däubler-Gmelin, Hans-Jochen Vogel: geschockt, kreidebleich, sprachlos. Heidemarie Wieczorek-Zeul, die sich wenige Tage zuvor öffentlich mit Lafontaine gezofft hatte, bricht immer wieder in Tränen aus. Als draußen Willy Brandt vorfährt, ruft eine ältere Dame: „Wir beten für den Oskar!“ Immer mehr Menschen versammeln sich vor der Klinik mit betretenen Blicken. Es sind längst nicht nur SPD-Anhänger. Ich sammle Stimmen. Ein Rentner sagt: „Ich mag ihn eigentlich nicht. Aber das ist doch unfassbar. Hoffentlich überlebt er.“

Gerüchte verbreiten sich

Weiter zum Polizeipräsidium in Köln, für Mitternacht ist eine Pressekonferenz angesetzt. Ich fahre aber noch mal an der Mühlheimer Stadthalle vorbei. In der Menschenmenge dort verbreiten sich Gerüchte: Die Täterin sei Mitglied einer rechtsnationalen Partei, heißt es. Eine Terroristin sei sie, sagen andere. „Ach was, die ist eine Verrückte“, ruft eine Frau entschieden.

Im Polizeipräsidium laufen die Funk- und Fernsehreporter ungeduldig wie Tiger im Käfig hin und her. Sie wollen noch Live-Bilder und O-Töne haben. Um 1 Uhr endlich kommen der Leiter der Mordkommission und der Staatsanwalt. Sie reden viel, sagen aber wenig. Das befördert nur Spekulationen, es handle sich um einen terroristischen Anschlag. Noch mal zur Uni-Klinik. Immer noch harren dort Menschen mit Blumen und Kerzen aus, warten auf ein ärztliches Bulletin. Vergebens.

Spuren der Blutlache noch da

Aufgewühlt fahre ich wieder nach Mühlheim. Es ist halb drei in der Nacht. Unwirkliche Stille. Keine Absperrungen, keine Polizei. Eine Tür steht auf. An der Bühne ist Licht. Spuren der Blutlache sind noch da. „Was wollen Sie hier“, sagt ein Mann zu mir, bringt mich raus, löscht das Licht. „Morgen wird hier aufgeräumt“, sagt er. Jetzt bin ich mir sicher: Es war kein terroristischer Anschlag.

Am Morgen nach der Tat, um halb neun, berichtet Hans-Jochen Vogel seiner SPD-Bundestagsfraktion und uns Journalisten, dass Oskar Lafontaine über den Berg ist, dass er weitermachen werde und alle herzlich grüßen lasse. Die Abgeordneten applaudieren lange, manche weinen. Auch mir schießen die Tränen in die Augen.

Die Attentäterin, Adelheid Streidel, litt unter paranoider Schizophrenie. Sie wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. 2014 wurde sie entlassen.

