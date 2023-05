Der Grüne Winfried Kretschmann ist mittlerweile der baden-württembergische Ministerpräsident mit der längsten Amtszeit. Das schwäbelnde Geburtstagskind gilt als Pragmatiker.

Der Grüne hat 2023 ein Jahr mehr vorzuweisen als der CDU-Politiker Erwin Teufel, der auf elf Jahre Amtszeit kam. Dabei war es alles andere als selbstverständlich, dass Kretschmann und seine Grünen 2011 ausgerechnet in einem Kernland der CDU und der FDP an die Macht kommen sollten.

„Geholfen“ auf dem Weg zur Macht in Stuttgart hat Winfried Kretschmann die Atom-Katastrophe im japanischen Fukushima im März 2011. Kurz nach dem Super-Gau in mehreren Reaktoren nach einem Seebeben und einem Tsunami fand in Baden-Württemberg die Landtagswahl statt. Die Grünen – deren pragmatisch auftretenden Landesverband Kretschmann mitgegründet hatte – wurden zweitstärkste Kraft. Vorbei an der CDU, die indes immer noch die meisten Stimmen erhalten hatte, schmiedete Kretschmann eine Koalition mit der drittplatzierten SPD. Er war dann der erste Grüne in Deutschland, der eine Landesregierung führte.

Im Zweifelsfall wertkonservativ

Mit seiner bodenständigen Art, immer stark schwäbelnd, erwarb sich Kretschmann im Lauf der Zeit viel Glaubwürdigkeit. Bei den nächsten beiden Wahlen wurden die Grünen jeweils mit klarem Abstand stärkste Kraft. Allerdings ging Kretschmann dann jedes Mal eine Koalition mit der CDU in Stuttgart ein. Das fiel zumindest ihm, der sich im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken engagierte und im Zweifelsfall eher wertkonservative Ideen vertritt, leicht.

Dabei hatte Kretschmann politisch eher links angefangen: Während seines Lehramtsstudiums (Chemie und Biologie) engagierte er sich beim Kommunistischen Bund Westdeutschland – und war deshalb sogar von einem Berufsverbot bedroht. Seine Überzeugungen in dieser Zeit bezeichnete er später als „fundamentalen Irrtum“.

Umbau der Automobilwirtschaft

Als grüner Ministerpräsident muss er nun dabei mitwirken, ein Bundesland, das sein Schicksal wie kaum ein zweites mit dem Bauen von Autos verknüpft hat und in dem neben Daimler und Porsche viele mittelständische Zulieferer existieren, in eine andere Zukunft zu führen: weg vom Verbrennermotor. Anfangs wurde er dafür auch angefeindet.

Bundesweit bekannt geworden ist Kretschmann vor allem durch seine sehr vorsichtige Haltung in Corona-Zeiten – und jüngst durch augenzwinkernd vorgetragene Tipps zum Wasser- und Energiesparen. Er plädierte für den Einsatz des Waschlappens anstelle des täglichen Duschens.

Am 17. Mai wird der auf der Schwäbischen Alb Geborene 75 Jahre alt – dass Kretschmann bei der nächsten Landtagswahl noch einmal antreten könnte, gilt als ausgeschlossen. Der Urnengang findet regulär 2026 statt.