Die Ukraine soll erwogen haben, Teile des Donbass nach Donald Trump zu benennen. Eine absurde Idee, aber ein Hinweis darauf, wie sehr Weltpolitik auf Eitelkeit setzt.

Manchmal ist die Weltlage so absurd, dass die Satire nur noch hinterherläuft und ruft: Wartet auf mich! Der jüngste Befund aus der Diplomatie lautet: Ukrainische Unterhändler sollen ernsthaft erwogen haben, einen Teil des Donbass in „Donnyland“ umzubenennen. Ein bisschen Disneyland, ein bisschen Donald, ein bisschen Goldstaub auf verbrannter Erde.

Die Idee, sofern man dieses Wort überhaupt noch benutzen möchte, ist bestechend schlicht: Wenn Donald Trump politisch schwer zu erreichen ist, dann eben emotional. Und wo ist beim 47. US-Präsidenten der Haupteingang zur Seele? Vermutlich irgendwo zwischen Namensschild, Siegerpose und Souvenirshop. Man stelle sich die Verhandlung vor: „Herr Präsident, wir hätten da ein Gebiet, schwer umkämpft, strategisch wichtig, leider völlig verwüstet. Aber die gute Nachricht ist: Es könnte Ihren Namen tragen.“ Schon wird aus Geopolitik ein Freizeitpark der Eitelkeiten – nur ohne Achterbahn, weil die Nachrichtenlage ohnehin genug Übelkeit erzeugt.

Fort Trump in Polen

Ganz neu ist das Verfahren nicht. Auf den Golanhöhen gibt es Trump Heights. In Polen wird seit Jahren über Fort Trump gesprochen, der Ausbau in Bolesławiec wird jetzt wieder konkret. Die internationale Sicherheitsarchitektur hat offenbar eine neue Disziplin entdeckt: strategisches Bauchpinseln.

Würde man Trumps Ego streicheln, wenn man die US-Air-Base in Ramstein in Trumpstein umbennen würde? Foto: IMAGO/Jan Huebner

Da darf sich die Pfalz nicht länger wegducken. Schließlich ist die Air Base in Ramstein der größte US-Luftwaffenstützpunkt außerhalb der Vereinigten Staaten. Ein transatlantischer Schatz – aber leider mit einem Namen, der Trump emotional vermutlich so tief berührt wie ein ordentlich ausgefülltes Nato-Formular. Ramstein klingt nach Verwaltung, Trumpstein dagegen nach Weltmacht – und Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist bekanntlich eine Währung, die in Washington derzeit höher gehandelt wird als Bündnistreue.

Kann man Krieg mit Eitelkeit befrieden?

Ein Problem gäbe es jedoch: Kallstadt, die Heimat von Trumps Großvater, liegt in der Nähe und könnte eifersüchtig werden. Wenn im Donbass Donnyland entstehen darf und aus Ramstein Trumpstein wird, warum nicht auch Donaldstadt? Allerdings müsste man klären, ob die Kallstadter das wirklich wollen. Die Pfalz ist zwar gastfreundlich, aber nicht grenzenlos belastbar.

Am Ende bleibt die bittere Pointe: Die Ukraine kämpft ums Überleben und sucht jeden Hebel, der den mächtigsten Mann der Welt auf ihre Seite zieht. Wenn dieser Hebel ein Name ist, sagt das weniger über Kiew als über die Lage der Welt. Diplomatie war einmal die Kunst, Interessen und Macht auszubalancieren. Heute übt sie zusätzlich Markenpflege. Und irgendwo zwischen Donnyland und Trumpstein steht die Frage, ob man einen Krieg mit Eitelkeit befrieden kann – oder ob man ihn so nur noch grotesker macht.