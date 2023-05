Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Ostdeutschland werden Bundestagswahlen selten gewonnen, aber oft verloren. Diese schmerzhafte Erfahrung musste jetzt auch die CDU machen. Es ist auch das Ergebnis einer Reihe von Fehlern der Christdemokraten in den neuen Ländern.

In ihren einstigen Hochburgen in Sachsen, Thüringen und im Süden Sachsen-Anhalts färbte sich die politische Landkarte fast durchweg blau. Die rechtsnationale und dort eher rechtsradikale AfD wurde in den beiden Freistaaten erstmals stärkste Partei.