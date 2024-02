Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Angesichts von Wohnungsnot und hohen Mietpreisen in zahlreichen deutschen Städten und Gemeinden gilt der soziale Wohnungsbau in Wien vielen als Musterbeispiel für kostengünstiges Wohnen. Doch so einfach lässt sich das System nicht auf andere Kommunen übertragen.

Sogar Thomas Mann zeigte sich bei einem Besuch 1932 von der kommunalen Wohnbaupolitik im „Roten Wien“ beeindruckt: „Es ist erstaunlich und im höchsten Maß bewundernswert,