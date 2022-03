Ab Montag, 4. April, erscheint die RHEINPFALZ montags wieder mit einem eigenständigen Sportteil.

Schweren Herzens hatten wir im März 2020 den eigenständigen Sportteil in der Montagausgabe der RHEINPFALZ eingestellt. Das war damals eine Konsequenz aus der Corona-Pandemie. Im ersten Lockdown wurde der Amateursport „stillgelegt“. Auch im Profisport wurden Wettkämpfe, Turniere und Spieltage abgesagt oder eingedampft. Unsere Sportjournalisten hier in Ludwigshafen und in den 13 Lokalredaktionen haben sich darauf konzentriert, Geschichten rund um den Sport, um die Macher hinter den Kulissen, um Vereinsaktivitäten während der Pandemie zu recherchieren und auf den Sportseiten im ersten Teil der Zeitung und in den Lokalausgaben zu veröffentlichen. Ich fand es spannend, welche Themen da unsere 16 Sportredakteurinnen und -redakteure gefunden und welche Geschichten sie geschrieben haben. Und ich bewundere den Einfallsreichtum, mit dem die Vereine und die Ehrenamtlichen da durch die Krise steuerten.

Die Pandemie ist leider nicht ausgestanden. Aber der Ball rollt und fliegt wieder. Leichtathleten, Turner, Radrennfahrer, Turnierreiter, Kraftsportler ... - alle sind wieder in Wettkämpfen aktiv. Für uns ist das der Anlass, ab kommenden Montag, 4. April, in der Montagausgabe der RHEINPFALZ wieder einen eigenständigen Sportteil zu publizieren. Es gibt dann also einen ersten Teil, im Fachjargon „Buch“ genannt, mit den Politikseiten, der Wirtschaft, der Kultur und den „südwestdeutschen“ Seiten über die Pfalz und Rheinland-Pfalz. Im zweiten „Buch“ ist der Sport versammelt: Profisport, Regionalsport und Lokalsport. Das dritte „Buch“ ist der gewohnte Lokalteil, dann aber, und nur am Montag, ohne Lokalsport.

Dranbleiben an Geschichte hinter der Geschichte

Aus unseren Marktanalysen wissen wir ja, dass diese Aufteilung der Montagausgabe beliebt ist und insbesondere den Haushalten mit mehreren Familienmitgliedern, die gleichzeitig die RHEINPFALZ lesen wollen, sehr entgegenkommt. Wir in der Redaktion wünschen uns sehr, dass uns und allen Sportfans eine neuerliche Einschränkung des Sportbetriebes erspart bleibt. Und über die aktuelle Berichterstattung hinaus werden wir dranbleiben an der Geschichte hinter der Geschichte, an besonderen Persönlichkeiten des Sports, an Ehrenamtlichen, an den Sorgen der Vereine ... Denn für den Sportteil der RHEINPFALZ gilt: Er soll allen unseren Leserinnen und Lesern etwas bieten, auch denen, die nicht so viel Interesse an Sport haben.

Was uns auch in den vergangenen Monaten und trotz jahrelanger konzertierter Bemühungen der Tageszeitungsverlage nicht gelungen ist: die Profi-Sportverbände von familien- und zeitungsfreundlichen Anspielzeiten zu überzeugen. Im Gegenteil: Immer mehr wichtige Partien im Fußball, aber zunehmend auch im Handball und im Eishockey werden später am Abend angepfiffen. Das Länderspiel der Fußballnationalmannschaft am Dienstagabend gegen die Niederlande wurde um 20.45 Uhr angepfiffen. In den RHEINPFALZ-Ausgaben, deren Verbreitungsgebiet von unserem Druckzentrum in Ludwigshafen Oggersheim nicht zu weit entfernt sind, konnten wir noch einen Spielbericht abdrucken. Unserer Sportredaktion blieben nach Spielende genau zehn Minuten, das noch zu schaffen. Aber für unsere Lokalausgaben, deren Verbreitungsgebiet weiter von Ludwigshafen entfernt ist und die deshalb früher gedruckt werden müssen, ist das nicht zu schaffen.

Verbände sorgen für Zweiklassen-Gesellschaft

So verursachen DFB und Uefa eine Zweiklassen-Gesellschaft in der Leserschaft der Tageszeitungen. Noch schlimmer ist es bei der Champions League: Das Viertelfinalspiel von Bayern München gegen Villarreal in der kommenden Woche beginnt erst um 21 Uhr. Auch viele Partien der Eishockeyer der Adler Mannheim bekommen wir wegen der späten Anspielzeit nicht mehr aktuell in die Printausgabe.

Vielen Verbänden und Profivereinen ist das egal – wenn wir aber gar nicht über sie berichten, sind sie sauer. Und dass wir nahezu als einziges Medien stetig die Fahne des Amateursports hochhalten, setzen sie als selbstverständlich voraus.

Liebe Leserinnen und Leser, wenn Sie in der gedruckten RHEINPFALZ eine aktuelle Sportberichterstattung vermissen, können Sie sich aber darauf verlassen, dass Sie diese in unserem digitalen Angebot auf rheinpfalz.de und in unserem Pfalzticker topaktuell finden.

Nun freuen Sie sich aber hoffentlich mit uns auf die Wiedergeburt des Sportbuchs am Montag.