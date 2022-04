Als ein 19-Jähriger am 26. April 2002 in seiner ehemaligen Schule 16 andere Menschen und sich selbst erschoss, war eine Neuregelung des Waffenrechts gerade in Planung. Der Erfurter Amoklauf führte zu einer deutlichen Verschärfung des Gesetzes.

Erstmals seit den 70er Jahren wurde das Waffengesetz substanziell geändert. Zum April 2003 trat die Neuregelung in Kraft. Seitdem müssen junge Erwachsene unter 25 Jahren ein ärztliches Zeugnis über die „geistige Eignung“ vorlegen, wenn sie eine Schusswaffe kaufen wollen.

Kurz zuvor war bereits der Besitz von Pumpguns mit Pistolengriff, sogenannten Vorderschaftrepetierflinten, verboten worden. Der Amokläufer von Erfurt hatte eine solche Waffe dabei. 2008 wurden echt wirkende Nachahmungen von Schusswaffen verboten und die Leistung von Softairwaffen begrenzt.

Die nächste große Neuerung folgte nach dem Amoklauf von Winnenden. Ein 17-Jähriger erschoss im März 2009 an seiner früheren Schule in dem baden-württembergischen Ort zwölf Menschen und auf der Flucht weitere drei Menschen sowie schließlich sich selbst. Als Tatwaffe benutzte er die Pistole seines Vaters, eines Sportschützen, die dieser nicht vorschriftsmäßig weggeschlossen hatte. Danach wurde die Altersgrenze für das Sportschießen mit Großkaliberwaffen von 14 auf 18 Jahre angehoben. Zudem wurden die Kontrollen verschärft. Verdachtsunabhängige Kontrollen bei Waffenbesitzern sind ohne Vorankündigung möglich, Verstöße gegen die Aufbewahrungspflicht gelten als Straftat.

Nationales Waffenregister in Betrieb

Eine Verfassungsbeschwerde von Hinterbliebenen des Amoklaufs von Winnenden zwecks weiterer Verschärfung scheiterte vor dem Bundesverfassungsgericht. Sie beklagten eine Verletzung ihres Grundrechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit, weil Schusswaffen für Sportschützen weiter nicht ausreichend eingeschränkt würden. Karlsruhe nahm ihre Beschwerde wegen des Ermessensspielraums der Politik aber nicht zur Entscheidung an.

2013 nahm das nationale Waffenregister den Betrieb auf. Seitdem überwachen Behörden, wer welche Waffe legal besitzt. Dazu wurden die Daten von knapp 550 örtlichen Waffenbehörden zusammengeführt. 2017 traten Änderungen etwa zur Aufbewahrung von Waffen in Kraft.

Im Februar und September 2020 kamen weitere Neuerungen. Auch sie waren die Folge einer blutigen Gewalttat – der Anschläge von Paris 2015 mit 130 Toten. Danach änderte die EU ihre Feuerwaffenrichtlinie, die Deutschland wiederum in nationales Recht umsetzte. Seitdem müssen die Waffenbehörden für eine Zuverlässigkeitsprüfung beim Verfassungsschutz abfragen, ob der Betroffene dort als Extremist bekannt ist.

Zuverlässigkeit wird geprüft

In Deutschland darf nur derjenige Waffen besitzen, der erfolgreich eine Zuverlässigkeitsprüfung absolviert hat. Diese muss mindestens alle drei Jahre stattfinden. Als nicht zuverlässig gelten beispielsweise verurteilte Straftäter sowie Mitglieder verbotener Vereine und verfassungswidriger Parteien. Zudem muss das „Bedürfnis“, Waffen zu besitzen, nachgewiesen werden; also etwa weil derjenige Sportschütze oder Jäger ist. Dies wird seit 2020 alle fünf Jahre überprüft.

Im Dezember vergangenen Jahres kündigte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) an, das Waffenrecht weiter verschärfen zu wollen. „Eine wirksame Verhinderung des Waffenbesitzes von Extremisten und auch von psychisch kranken Menschen ist wichtiges Anliegen“ der Ministerin, erklärte eine Sprecherin nun auf Anfrage. Dies sei Teil ihres Aktionsplans gegen Rechtsextremismus. Zur Umsetzung werde im Ministerium „gegenwärtig an der Erstellung eines Entwurfs zur Änderung des Waffengesetzes gearbeitet“.

Faeser begründete ihren Plan im Dezember im „Spiegel“ unter anderem mit dem Anschlag von Hanau. Am 19. Februar 2020 erschoss ein rassistisch motivierter Attentäter zehn Menschen und sich selbst. Er besaß legal eine Schusswaffe, obwohl er vor der Tat einen wirren Brief unter anderem an die Bundesanwaltschaft geschrieben hatte.