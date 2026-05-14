Diese Regierung könnte einen breiten Schulterschluss von den Arbeitgebern bis zu den Gewerkschaften vornehmen. Schade, dass die Koalition das nicht nutzt.

Es war ein ungewöhnlicher Koalitionsausschuss, der da am Dienstag in Berlin stattfand. Sieben Stunden saßen die Parteivorsitzenden von Union und SPD zusammen und präsentierten im Anschluss: nichts. Keine Pressekonferenz, kein Ergebnispapier, nichts. Das hat es in dieser Regierung noch nicht gegeben.

Gut so, möchte man sagen. Das wichtigste Thema dieses Ausschusses war kein Gesetz. Sondern die Frage, wie die Koalition miteinander umgehen möchte.

Die vergangenen Wochen waren diesbezüglich kein Glanzstück. Seit dem verheerenden Treffen in der Villa Borsig, wo man den großen Reformwurf schaffen wollte und am Ende zerstritten und mit leeren Händen hinausging, befand sich die Koalition in einer Abwärtsspirale. Plötzlich stand das Gespenst des Koalitionsbruches im Raum. Öffentliche Ermahnungen wurden ausgesprochen, rote Linien gezogen, interne Details durchgestochen, Vertrauen zerstört. So kann eine Regierung nicht arbeiten.

Dabei hat diese Woche auch gezeigt, dass die Unterschiedlichkeit der Regierungsparteien eine Stärke sein kann. Teile dieser Regierung sind bei Arbeitgebern beliebt (Merz), andere bei den Gewerkschaften (Bas) und wieder andere beim Wähler (Pistorius). Diese Regierung hat alle Voraussetzung, einen breiten Schulterschluss zu schaffen. Sie könnte so viele Menschen mitnehmen, Sie muss es nur wollen.