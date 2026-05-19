Umfragen zeichnen ein düsteres Bild: Das Vertauen in den Staat schmilzt, die Wirtschaft gilt als schwach. Doch ist die Lage wirklich so aussichtslos?

Wirtschaft: „Unsere industrielle Basis schmilzt“

Die gute Nachricht vorweg: Deutschland ist nach wie vor die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt hinter den USA und China sowie vor Japan und Indien. Doch selten herrschte so große Unsicherheit, ob das so bleibt.

Deutschland befindet sich im vierten Jahr der Wirtschaftskrise (Wachstum 2025: 0,2 Prozent nach zwei Jahren des Schrumpfens), manche reden von De-Industrialisierung. Vor allem die Autoindustrie, einst der Deutschen ganzer Stolz, droht von der Konkurrenz aus Asien abgehängt zu werden. In der Pfalz gibt es aktuell schlechte Nachrichten aus Speyer, wo allein beim Filterproduzenten Mann + Hummel und beim Elektronikhersteller TE Connectivity rund 1200 Jobs akut gefährdet sind. „Unsere industrielle Basis schmilzt, weil wir vielfach nicht mehr wettbewerbsfähig sind auf den Weltmärkten. Selbst in Europa sind wir das teilweise nicht mehr“, sagt Jürgen Vogel, Hauptgeschäftsführer der IHK für die Pfalz. „Die Energiekosten und die Lohnnebenkosten bei uns sind zu hoch.“ Dazu komme die Bürokratie: „Unsere Regulatorik ist von Misstrauen geprägt“, sagt Vogel. Es brauche mehr Zutrauen in unternehmerisches Handeln und weniger Vorschriften, die alles bis ins letzte Detail regeln.

Am Boden liegen aber sieht Vogel Deutschland keinesfalls. Mut machen ihm Pläne zur Staatsmodernisierung, „unser hoher Bildungs- und Ausbildungsstandard, eine trotz aller Streitigkeiten große politische Stabilität und die Tatsache, dass wir uns in Deutschland in Krisen immer zusammengerauft haben“. Medizintechnik, Spezialchemie, Spezialstahl, Geräte für die wissenschaftliche Arbeit – das sind für Vogel einige der Gebiete, in denen Deutschland ganz vorne sei. Aber auch da müsse man täglich aufpassen und sich verbessern, damit die Konkurrenz nicht überholt.

Arbeitsmarkt: Niedrigste Jugendarbeitslosigkeit der EU

Die anhaltende Wirtschaftskrise setzt auch dem Arbeitsmarkt heftig zu. Betroffen ist vor allem die Industrie. Allein in der Metall- und Elektroindustrie gingen laut Arbeitgeberverband Gesamtmetall seit 2019 rund 300.000 Jobs verloren.

Bei einer längerfristigen Betrachtung zeigt sich ein starkes Auf und Ab auf dem Arbeitsmarkt. So lag die Arbeitslosenquote in Rheinland-Pfalz 2005 bei enormen 8,8 Prozent, im Jahresschnitt waren damals 178.500 Menschen ohne Arbeit. Der vorläufige Tiefstand bei der Arbeitslosigkeit wurde 2019 erreicht: 97.700 Arbeitslose bei einer Quote von 4,3 Prozent. Die Corona-Krise sorgte dann wieder für mehr Arbeitslose, ehe 2022 die Zahlen zurückgingen. Seit 2023 steigen die Zahlen an; im Jahresschnitt 2025 gab es landesweit 126.100 Arbeitslose (5,5 Prozent).

Der Arbeitsmarkt steht unter Druck. Foto: dpa

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist seit 2005 (1,156 Millionen) um rund 330.000 auf 1,49 Millionen in 2025 gestiegen. Davon arbeiteten gut eine Million in Vollzeit. Die für Rheinland-Pfalz zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit verweist einerseits auf einen immer noch hohen Beschäftigungsstand im Land und das „immer noch vorhandene Erwerbspersonenpotenzial“. Allerdings machten sich derzeit insbesondere die geopolitischen Risiken auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar.

Trotz der Probleme steht Deutschland im internationalen Vergleich immer noch recht gut da. So lag die Arbeitslosenquote hierzulande im März, berechnet mit der ILO-Methode, bei 4,0 Prozent, deutlich unter dem EU-Schnitt von 6,0. Und mit 7,5 Prozent weist Deutschland EU-weit die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit auf (EU-Schnitt: 15,4 Prozent).

Die Erwerbstätigkeit von Frauen ist in Deutschland deutlich gestiegen – von 66 Prozent im Jahr 2010 auf 74,1 Prozent (2024). Das ist wichtig, weil wegen des demografischen Wandels zunehmend Arbeits- und Fachkräfte fehlen. Viele Frauen arbeiten – freiwillig oder unfreiwillig – in Teilzeit; in Rheinland-Pfalz liegt der Teilzeit-Anteil bei Frauen bei knapp 53 Prozent. Auch die Erwerbsbeteiligung Älterer nimmt zu. So arbeiteten laut Statistischem Bundesamt 2024 67 Prozent der 60- bis 64-Jährigen (2014: 53 Prozent). Von den 2015 nach Deutschland Geflüchteten waren 2024 64 Prozent in Beschäftigung; eine deutliche Annäherung an das allgemeine Beschäftigungsniveau von 70 Prozent.

Kaufkraft: Wieder so hoch wie vor der Pandemie (noch)

Ein weit verbreitetes Gefühl in Deutschland ist jenes, dass man sich heute nach Jahren der Inflation deutlich weniger leisten kann als früher. Die interessante Frage dahinter lautet: Stimmt das auch?

Die Inflation treibt die Preise weiter an. Foto: dpa

Eine mögliche Antwort kann die Entwicklung der Reallöhne geben. Der Reallohn ist der Verdienst, über den Arbeitnehmer tatsächlich verfügen können, nachdem die Teuerung berücksichtigt wurde. Er zeigt die Kaufkraft des Verdienstes. Nach einer fast zehn Jahre langen Phase eines stetigen Anstiegs der Reallöhne kam es mit Corona zu einer Stagnation, dann 2022 mit dem Angriff auf die Ukraine zu einem historisch hohen Einbruch um vier Prozentpunkte. 2024 und 2025 erholten sich die Reallöhne deutlich. Aktuell liegen sie wieder auf dem Niveau von 2019. Durch die deutlich anziehende Inflation infolge des Iran-Kriegs ist das Niveau jedoch gefährdet. Immerhin: Die Kaufkraft in Deutschland liegt deutlich über dem EU-Schnitt, nur in fünf Ländern (Luxemburg, Irland, Niederlande, Dänemark, Österreich) ist sie höher als bei uns.

Armut: Gut 13 Millionen Menschen gefährdet

Deutschland ist noch immer ein wohlhabendes Land. Dennoch gibt es viele Menschen, denen es unmöglich ist oder sehr schwer fällt, Geld für Dinge aufzubringen, die für die große Mehrheit im Land selbstverständlich sind: vom Kino- oder Restaurantbesuch über die Klassenfahrt für die Kinder bis hin zur Urlaubsreise.

Gut 13 Millionen Menschen beziehungsweise 16,1 Prozent der Bevölkerung in Deutschland galten nach Angaben des Statistischen Bundesamts im vergangenen Jahr als armutsgefährdet. Das ist der gleiche Wert wie 2019. In den Folgejahren war die Quote gesunken, lag 2024 bei 15,5 Prozent. Besonders hoch ist der Anteil der armutsgefährdeten Personen demnach bei Alleinlebenden (30,9 Prozent) und Alleinerziehenden (28,7). Laut Definition der EU gilt ein Mensch als armutsgefährdet, wenn er über weniger als 60 Prozent des mittleren Äquivalenzeinkommens (Medianeinkommen) der Bevölkerung verfügt. 2025 lag dieser Schwellenwert für eine alleinlebende Person in Deutschland netto (nach Steuern und Sozialabgaben; mit Berücksichtigung von Sozialleistungen) bei 1446 Euro im Monat.

Mehr Menschen suchen Hilfe bei Tafeln. Foto: dpa

Im EU-Vergleich liegt die deutsche Armutsgefährdungsquote sehr nahe am europäischen Schnitt (16,3 Prozent). Dabei gibt es starke nationale Unterschiede.

Der von der Bundesregierung im vergangenen Jahr vorgelegte Armuts- und Reichtumsbericht enthält Angaben über die Verteilung des Vermögens in Deutschland. Demnach hat sich der Anteil des Nettovermögens, das die vermögendsten zehn Prozent der Verteilung besitzen, in den vergangenen Jahren nur leicht verändert. Nach wie vor besitzen die zehn Prozent der vermögendsten Haushalte 54 Prozent des gesamten Nettovermögens. 2010/11 seien es noch 59 Prozent gewesen.

Bahn: Mit etwas Glück gar nicht so schlecht

Ist die Deutsche Bahn so schlimm wie ihr Ruf? Objektiv betrachtet, ja und nein. Im Fernverkehr erreichte jeder dritte Zug im April sein Ziel mit Verspätung (15 Minuten oder mehr). Der Nahverkehr hingegen kam zu 90 Prozent pünktlich. Auf subjektiver Ebene hängt die Antwort stark von den jüngsten eigenen Erfahrungen ab. Wer reibungslos mit dem ICE von Karlsruhe nach München kommt, sagt sich vielleicht, dass viele es mit dem Bahn-Bashing übertreiben. Wer dagegen in eine größere Störung gerät, sieht das gleich ganz anders. Es gibt Strecken, auf denen sich die Probleme schon seit längerer Zeit häufen. In der Pfalz gehört dazu insbesondere die von Neustadt über Landau nach Karlsruhe.

Der Bahnverkehr bleibt weiter störanfällig. Foto: dpa

Generell braucht man oft eine Portion Glück, um von größeren Störungen verschont zu bleiben und in den Genuss der Vorzüge des deutschen Bahnsystems zu kommen. Die gibt es nämlich durchaus. Frankreichs TGV ist dem ICE in puncto Reisegeschwindigkeit überlegen, aber die Vernetzung mit dem Regionalverkehr ist in Deutschland meist besser. Vielerorts gibt es hierzulande – dank Deutschlandticket sogar preisgünstig – ein System dichter Regionalzug-Takte.

Allerdings beschränken sich die Infrastrukturprobleme nicht nur auf die Schiene. Laut aktuellen Studien sind tausende Brücken sanierungsbedürftig, während zugleich rund ein Drittel der Bundesstraßen und knapp ein Fünftel der Autobahnen erhebliche Schäden aufweisen.

Steuern: Spitzenplatz für Deutschland

Kaum ein Thema wird derzeit in Berlin so emotional diskutiert wie die Steuer- und Abgabenpolitik. Fakt ist: Deutschland befindet sich, was die Gesamtbelastung angeht, im oberen Mittelfeld. Die sogenannte Steuer- und Abgabenquote (misst, wie hoch der Anteil von Steuern und Abgaben am Bruttoinlandsprodukt ist) liegt bei 38 Prozent. Das ist mehr als im OECD-Durchschnitt (34 Prozent), deutlich mehr als in den USA (26 Prozent), aber auch spürbar weniger als in Dänemark (45 Prozent) oder Frankreich (44 Prozent).

Viele klagen über steigende Steuerlasten. Foto: dpa

Arbeit und Unternehmen werden in Deutschland stark belastet. Ein Unternehmen zahlt hierzulande rund 30 Prozent Steuern, innerhalb der EU erhebt nur Malta mehr. In Polen liegt die Belastung bei 19 Prozent, in Tschechien bei 21 Prozent, in Frankreich bei 25 Prozent. Gehälter werden laut OECD zu 49 Prozent belastet (Steuern und Abgaben, Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile). Das ist der zweithöchste Wert in der OECD.

Die Regierung hat das Problem erkannt und 2025 ein milliardenschweres Steuerpaket zur Entlastung der Wirtschaft beschlossen (unter anderem Senkung der Körperschaftssteuer ab 2028). In diesem Jahr soll eine Einkommenssteuerreform folgen. Reformen in Gesundheit und Pflege sollen den Abgabenanstieg bremsen.

Bundeswehr: Auf dem richtigen Weg

Die Bedrohung Europas durch Russland, der Krieg in der Ukraine, im Nahen und Mittleren Osten, die bröckelnde Solidarität der US-Regierung mit der Nato: Die Sicherheit Deutschlands ist gefährdet wie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Die Bundesregierung investiert massiv in die Verteidigung, beschleunigt die Ausrüstung der Bundeswehr, hat den Wehrdienst modernisiert und treibt den dringend erforderlichen personellen Aufwuchs der Bundeswehr voran. Die Panzerbrigade 45 in Litauen wurde in Dienst gestellt, ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Nato-Ostflanke. Eine Reihe bilateraler Kooperationen – mit Frankreich, Großbritannien, Polen, Norwegen, Italien – stärkt die europäische Verteidigung. Ist Deutschland damit sicherer geworden? Die Bundeswehr ist über Jahrzehnte kleingespart worden. Viele Experten sehen noch deutliche Defizite bei Ausrüstung und Einsatzbereitschaft.

Die Bundeswehr steht vor großen Aufgaben. Foto: dpa

In Zahlen: Im Jahr 2026 beträgt der Verteidigungsetat 82,7 Milliarden Euro, hinzu kommen 25,5 Milliarden aus dem Sondervermögen. Im Jahr 2027 steigen die Ausgaben auf insgesamt 133,3 Milliarden an. Das ist etwa dreimal so viel wie im Vorkriegsjahr 2021. Im Jahr 2025 wurden 25.000 Soldatinnen und Soldaten eingestellt – 5000 mehr als im Jahr davor.

Rente: Dringender Reformbedarf

Es ist das vielleicht sensibelste Thema dieser Legislatur: Die Rente. Aktueller Stand: Bis zur Sommerpause möchte die eigens eingesetzte Experten-Kommission einen Vorschlag für eine große Rentenreform vorlegen. Und die ist auch dringend notwendig.

Viele Menschen sorgen sich um ihre Rente. Foto: dpa

Das Problem: In den kommenden zehn Jahren gehen die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand. Gleichzeitig führt die gestiegene Lebenserwartung dazu, dass Menschen immer länger Rente beziehen. Im Jahr 2036 wird es dann vier Millionen mehr Rentner geben als heute. Weil aber deutlich weniger junge Menschen in den Arbeitsmarkt kommen, kommt das Umlagesystem an seine Grenzen. Schon 2030 kommen 1,5 Beitragszahler für einen Rentner auf, im Jahr 1962 waren es sechs.

Eine wirkliche Reform des Rentensystems hat es trotz der Vorhersehbarkeit dieser Entwicklungen nie gegeben. Ergebnis: Ein Viertel des gesamten Bundeshaushaltes fließt derzeit als Zuschuss an die Rentenversicherung. Tendenz stark steigend. Wenn nicht gegengesteuert wird, werden diese Ausgaben so hoch, so die Prognose des Ökonomen Moritz Schularick, dass sie staatliche Investitionen fast unmöglich machen.

Die Regierung will das mit ihrer Reform bis Dezember abwenden. Ob es ihr gelingt, wird sich bald zeigen.

Migration: Deutlich weniger Asylanträge

Das Thema Flucht und Migration ist besonders seit dem Sommer und Herbst 2015 mit der Ankunft Hunderttausender Geflüchteter vor allem aus dem Bürgerkriegsland Syrien und allen damit verbundenen Problemen ein politischer Dauerbrenner. Derzeit ist die Lage etwas entspannter, die Anzahl der Asylbewerber ist das zweite Jahr in Folge zurückgegangen: Gut 113.000 Anträge wurden laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2025 gestellt, ein Rückgang um 50 Prozent. Inzwischen werden alle Landesgrenzen kontrolliert und irreguläre Migranten teils zurückgewiesen. Hoffnungen ruhen zudem auf dem reformierten europäischen Asylsystem, das demnächst greift und mehr Ordnung bringen soll.

Die Aufnahmeheime geraten an ihre Grenzen. Foto: dpa

Weiterhin leben hier 3,2 Millionen Flüchtlinge. Trotz leicht fallender Tendenz bleibt das eine große Herausforderung insbesondere für die Kommunen. Andererseits braucht Deutschland Zuwanderung gerade von Fachkräften in erheblichem Umfang, um auf dem Arbeitsmarkt die demografische Lücke zu füllen.

Gesundheit: Hohe Ausgaben für mittelmäßige Leistung

Das deutsche Gesundheitssystem gehört zu den besseren, aber auch zu den teuersten weltweit. Laut Statistischem Bundesamt lagen die Ausgaben 2024 bei insgesamt 538,2 Milliarden Euro – 6444 Euro pro Einwohner. Was die Anzahl der Krankenhaus- und Reha-Betten angeht, ist Deutschland im europäischen Vergleich ebenfalls überdurchschnittlich ausgestattet. Auf 1000 Einwohner kommen hierzulande 7,7 Betten – in Frankreich sind es 5,4, in Dänemark nur 2,3.

Kliniken arbeiten oft am Belastungslimit. Foto: dpa

Die hohen Ausgaben schlagen sich allerdings nicht zwangsläufig in einer guten Versorgung mit besseren Ergebnissen nieder. Die aktuelle Lebenserwartung in Deutschland liegt bei 78,5 Jahren für die Männer und bei 83,2 Jahren für die Frauen im internationalen Vergleich eher im Mittelfeld. Gesundheitsökonomen kritisieren unter anderem die ineffizienten Strukturen mit zu vielen Krankenhäusern und zu wenig Personal. Auch konzentriere sich das System zu sehr darauf, Krankheiten zu behandeln und investiere zu wenig in Prävention. Die Bundesregierung will mit einer großen Reform der mangelnden Effizienz entgegenwirken.

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