Schon mal Meefischli, Lüngerl mit Knödel oder Kalbskopf mit Kartoffelsalat gegessen? Nein? Macht nichts – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder jedenfalls will dem weiß-blauen Wahlvolk weismachen, dass er diese Gerichte besonders gern isst. Er lässt gelegentlich auch Nürnberger Rostbratwürste, den McRib einer US-Fastfoodkette oder einfach nur einen gemischten Salat auftischen. Seine Gastro-Vorlieben teilt er seinen Jüngern regelmäßig auf Facebook (#söderisst) und Instagram mit.

Ist das relevant? Nein, nicht wirklich. Wenn der CSU-Chef das Private nicht ins Politische wenden würde ... Denn alles was der Homo Politicus Söder öffentlich tut, verfolgt ein politisches Ziel. Er will sein öffentliches Bild nicht nur von anderen – beispielsweise von Journalisten – malen lassen. Söder will die Lufthoheit über den Stammtischen gewinnen, wenn es um seine Person geht. Ziel ist es, bekannt und beliebt zu sein, um für möglichst viele Bürger wählbar zu werden. Darin unterscheidet er sich kaum von anderen Volksvertretern. Allerdings ist Söder bei der Imagepflege besonders gewieft und hemmungslos.

Der CSU-Mann und der McRib

Deswegen also das öffentliche Bekenntnis zu Nürnberger Rostbratwürsten. So bekennt er sich zur Regionalität und unterstreicht die Verbundenheit mit seiner fränkischen Heimatstadt Nürnberg.

Deswegen auch Kalbskopf („Hat meine Mutter in der Kindheit schon oft gemacht…“). Kalbskopf galt lange als Arme-Leute-Essen. Das Signal: Der Maurer-Sohn Söder pflegt Traditionen und will auch bei den kleinen Leuten andocken.

Deswegen auch McRib („Ich gebe zu: Mir schmeckt es sehr.“) – wie „normal“ der Markus doch is(s)t.

Was Söder übrigens nicht zeigt: die Gourmet-Küche, etwa bei Essen mit hohen Staatsgästen. Das politische Signal von Lachs und Kaviar würde auch nicht recht passen zum Anspruch der CSU, Interessenvertretung für die „Leberkäs-Etage“ zu sein.

„Mehr als Döner“

Ach ja, noch was: Dank Facebook weiß die Welt auch, dass der weltoffene Söder gelegentlich gerne türkisch („Türkisches Essen ist mehr als Döner. Schmeckt so gut!“), libanesisch, griechisch, mexikanisch oder albanisch isst. Eine besondere Art der „Liberalitas Bavariae“.

PS: Meefischli sind kleine frittierte Fische aus dem Main. Lüngerl ist ein Ragout aus Lungenfleisch, gelegentlich auch mit anderen Innereien, meist vom Kalb.