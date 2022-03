Über drei Frauen, die in einem Gemüsekeller Schutz fanden und von einem Unbekannten gerettet wurden.

Wasylyna Tomyshynets ist Buchhalterin. Sie liebt ihren Job und besucht regelmäßig die Kirche. Kurz vor dem Krieg hatten Wasylyna und ihre Zwillingsschwester Maria ein Haus im malerischen Dorf Worsel in der Nähe von Kiew gekauft, wo sie seither gemeinsam mit ihrer 73-jährigen Mutter lebten.

Dann, am 24. Februar, erfuhr die Familie aus den Nachrichten, dass Russland die Ukraine angreift. Schon in der folgenden Nacht waren Helikopter und Schüsse zu hören, am frühen Morgen schlugen ganz in der Nähe die ersten Raketen ein. Eilig holten die Schwestern ihre Mutter und rannten in den Gemüsekeller – eine zwei Meter tiefe Grube unter dem Backsteinhaus. Erst am Nachmittag, als die Raketen vorübergehend schwiegen, wagten sich die Schwestern wieder nach draußen. Die Explosionen hatten tiefe Krater auf der Straße hinterlassen, überall lagen Glassplitter. Der neu gebaute Kindergarten in der kleinen Siedlung lag in Schutt und Asche.

Kein Strom, kein Gas, kein Wasser

Schnell bereiteten die beiden Schwestern etwas zu Essen zu – bis der Beschuss wieder zunahm und sie erneut bei ihrer Mutter im improvisierten Luftschutzbunker Zuflucht suchten. Minütlich brachten Granaten die Erde zum beben, verletzten den Hund der Familie. Nach diesem schweren Beschuss drang ein Konvoi russischer Soldaten in das zerstörte Dorf ein.

Immer wieder fiel tagelang die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser aus. Der 400 Meter lange Weg zu einem Brunnen wurde zum Spießrutenlauf, da russische Soldaten und Söldner auf jeden schossen, der sich auf der Straße zeigte. So erschossen sie auch einen Mann, der abends nach draußen ging, um eine Zigarette zu rauchen. Jedes Mal, wenn Wasylyna aufbrach, um Wasser zu holen, verabschiedete sie sich von ihrer Familie.

Eines Tages keimt Hoffnung auf

Der Glaube an Gott half Wasylyna und ihrer Familie, in diesen schrecklichen Zeiten zu überleben. Sie sind Gemeindemitglieder der griechisch-katholischen Kirche. Ihre Eltern lehrten sie, an Gott zu glauben. Wenn es heftigen Beschuss gab, beteten sie unablässig.

Eines Tages keimte Hoffnung auf: Die Schwestern erfuhren, dass freiwillige Helfer in ihr Dorf kommen, um die Überlebenden in Sicherheit zu bringen. Es gab nur ein Problem: Da ihre Straße als besonders gefährlich galt, wollte keiner der Helfer sie an ihrem Haus abholen. Die Familie hätte selbst ins Dorfzentrum laufen müssen – 1,5 Kilometer, die die Mutter unmöglich zu Fuß zurücklegen konnte.

Ein Zeichen des Schicksals

In ihrer Verzweiflung baten Wasylyna und ihre Schwester Nachbarn, die ein Auto hatten, ihre Mutter ins Zentrum zu bringen. Aber niemand wollte helfen, es schien zu gefährlich. Dennoch war ihr Glaube, dass sie gerettet würden, unerschütterlich. Und dann geschah es, ein Wunder: Nach ein paar Tagen erhielten sie die Nachricht, dass ein unbekannter Mann zugestimmt hatte, sie mit dem Auto abzuholen. Dann hörten sie nichts mehr. Zwei Tage vergingen zwischen Hoffnung und Bangen. Am dritten Tag stand der Mann vor ihrer Tür und brachte die Familie in Sicherheit.

Wie sich herausstellte, lebte der Mann vor dem Krieg ganz in der Nähe von Worsel. Als er selbst von dort flüchtete, überfuhr er mit seinem Auto eine Landmine – doch die Mine explodierte nicht. In diesem Moment wurde ihm klar, dass dies ein Zeichen war und er fortan andere Leben retten sollte – so wie die der zwei Schwestern und ihrer Mutter.

