Wer länger arbeiten soll und wer früher in Rente darf, lässt sich kaum entlang der Grenze zwischen körperlicher und geistiger Arbeit entscheiden.

Wer über die Zukunft der Rente spricht, landet zwangsläufig bei der Lebensarbeitszeit. Die Gesellschaft altert, die Anzahl der Rentner steigt, die der Beitragszahler sinkt. Irgendjemand wird länger arbeiten müssen. Doch kaum ist das ausgesprochen, folgt der Einwand: Das könne man Handwerkern, Pflegekräften oder Bauarbeitern nicht zumuten. Menschen im Büro hingegen könnten problemlos länger arbeiten.

Tatsächlich zeigen viele Studien, dass körperlich belastende Berufe häufiger mit gesundheitlichem Verschleiß verbunden sind. Es gibt gute Gründe, darüber nachzudenken, wie Menschen mit besonders schweren körperlichen Tätigkeiten früher aus dem Erwerbsleben ausscheiden können. Doch an diesem Punkt beginnt die Schwierigkeit. Wer heute in einem Büro arbeitet, sitzt oft nicht einfach ruhig an einem Schreibtisch. Viele Berufe bestehen aus Dauerstress, permanenter Erreichbarkeit, hoher Verantwortung, Informationsflut und ständiger Konzentration.

Projektmanager, Sozialversicherungsangestellte oder IT-Entwickler erleben ihre Arbeit häufig als psychisch und kognitiv hoch belastend. Stressbedingte Erkrankungen kommen nicht zufällig gerade in solchen Berufen häufig vor. Darauf weisen auch internationale Studien hin. Die Forschung spricht von „job strain“, einem Missverhältnis zwischen hohen Anforderungen und geringen eigenen Einflussmöglichkeiten. Belastung ist eben nicht nur eine Frage schwerer Lasten.

Andere Länder ringen mit denselben Fragen

Das bedeutet nicht, körperliche Arbeit kleinzureden. Ein Dachdecker mit verschlissenen Knien oder eine Pflegekraft nach Jahrzehnten im Schichtdienst haben reale gesundheitliche Belastungen. Problematisch wird es erst dort, wo daraus eine moralische Rangordnung entsteht: hier die „wirklich hart Arbeitenden“, dort die angeblich vergleichsweise geschonten Akademiker oder Büroangestellten.

Andere Länder ringen mit denselben Fragen. Frankreich versucht seit Jahren, Belastungen über Punktesysteme messbar zu machen. Wer nachts arbeitet oder besonders schweren körperlichen Belastungen ausgesetzt ist, sammelt Ansprüche auf einen früheren Ausstieg. Das wirkt zunächst gerecht, führt aber sofort zu neuen Konflikten: Welche Belastung zählt wie viel?

Skandinavische Länder setzen deshalb stärker auf flexible Übergänge. Teilrente und gleitende Ausstiege spielen dort eine größere Rolle. Die Niederlande wiederum überlassen vieles Tarifpartnern und Branchen selbst. Überall zeigt sich dasselbe Problem: Moderne Arbeit lässt sich nur schwer in Härteklassen einteilen.

Menschen ermüden unterschiedlich

Deshalb sollte die deutsche Debatte vorsichtig sein. Denn sobald der Staat definieren möchte, welche Arbeit wirklich anstrengend ist und welche Menschen problemlos länger arbeiten können, geraten Millionen Beschäftigte in Schubladen, die ihrer Realität nicht gerecht werden.

Menschen ermüden unterschiedlich: Der Dachdecker kann körperlich erschöpft sein, der Software-Entwickler mental ausgebrannt, die Pflegekraft beides zugleich. Eine gerechte Rentenpolitik wird diese Unterschiede niemals vollständig auflösen können. Aber sie sollte wenigstens vermeiden, aus ihnen einfache Klischees über „echte“ und angeblich weniger belastende Arbeit zu machen.