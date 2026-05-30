Showdown bei der FDP: Bei einer überraschenden Kampfabstimmung fliegen auf dem Parteitag in Berlin die Fetzen.

Berlin. Sie lebt noch, und wie: Die FDP hat sich bei ihrem Parteitag in Berlin einen überraschenden und vor allem überraschend heftigen Machtkampf auf offener Bühne geliefert. Es wurde gejubelt und gebuht, es hagelte Vorwürfe und Anfeindungen und am Ende ging Wolfgang Kubicki als Sieger vom Platz. Mit 59,27 Prozent wurde er zum neuen Parteivorsitzenden der Liberalen gewählt.

Dass es so spannend wurde, lag ausschließlich an einer Person: Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie kandidierte unangekündigt für den Parteivorsitz und machte damit einen Strich durch die Rechnung des Kubicki-Lagers. Das war bis um 14:30 Uhr am Samstagvormittag noch der Ansicht, dass ihr Mann ohne Gegenkandidatur durchspazieren kann.

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FDP mitten in der Krise

Hintergrund: Die FDP befindet sich mitten in der schwersten Krise ihrer Geschichte. In den Umfragen ist die Partei seit zwei Jahren nicht mehr über die fünf Prozent gekommen. Innerhalb von fünf Jahren ist sie aus fünf Landesparlamenten geflogen, zuletzt aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Man kann ohne Übertreibung sagen Die FDP kämpft mit völlig offenem Ausgang um ihr Überleben. Der Druck ist so hoch, dass der bisherige Parteivorstand unter Christian Dürr nach den Landtagswahlen im März ankündigte, nicht mehr anzutreten.

Seither tobt in der Partei ein Richtungsstreit. Er sitzt tief, mitunter hat man das Gefühl, die entsprechenden Delegierten leben in unterschiedlichen Welten. Der liberal-konservativen Flügel der Partei, den Kubicki vertritt, lebt in einer Welt, in der sich die Schwäche der Partei durch eine viel zu linke Politik erklären lässt. In dieser Welt hat sich die FDP in der Ampel-Regierung zu stark verbogen, hat die linke Politik von SPD und Grünen mitgetragen, bis vom FDP-Profil nichts mehr übrig geblieben ist und sich die Leute enttäuscht von ihr abgewendet haben.

Der sozialliberale Flügel, den Strack-Zimmermann repräsentiert, wiederum lebt in einer Welt, in der der Niedergang der FDP auf ihr populistisches Gepolter zurückzuführen ist. In dieser Welt hat sich die FDP in der Ampel-Regierung durch ihre destruktive Haltung, durch das ständige Querschießen, durch eine kompromisslos liberal-konservative Haltung selbst ins Aus geschossen und den Eindruck erweckt, regierungsunfähig zu sein.

Harscher Ton innerhalb der Partei

Der Ton zwischen beiden Lagern wird immer unversöhnlicher. In den sozialen Medien hagelte es im Vorfeld der Wahl Beleidigungen und scharfe Angriffe aus den eigenen Reihen. Als sich abzeichnete, dass Kubicki neuer Parteichef wird, hagelte es Parteiaustritte und der designierte Generalsekretär Martin Hagen gab zu Protokoll: Wer wegen Kubicki aus der Partei austritt, sei nie Liberaler gewesen.

„Die FDP wird nicht erfolgreich sein, wenn sie klingt wie eine schlecht gelaunte Erinnerung an bessere Zeiten.“

Sie trete an für all jene, „die noch nicht auf dem Absprung sind, aber mit dem neuen Ton fremdeln“, sagt Strack-Zimmermann. Sie erntete viel Applaus. Ihre Rede war in weiten Teilen ein einziger Angriff auf das Kubicki-Lager. „Die Frage ist nicht: Wer hat die schärfste Pointe? Die Frage ist: Wer hat den inhaltlichen Kompass für den Wiederaufstieg nach dem freien Fall?“, sagte sie. Die FDP werde nicht erfolgreich sein, „wenn sie klingt wie eine schlecht gelaunte Erinnerung an bessere Zeiten“. Und: „Liberalismus heißt nicht, sich morgens einen Gegner zu suchen und abends zufrieden in den Sessel zu fallen, wenn man ihn erfolgreich beleidigt hat.“

Visionen von Strack-Zimmermann und Kubicki gehen auseinander

Strack-Zimmermann zeichnete eine Vision von einer vorwärtsgewandten, positiven Partei, die den Staat gestalten und nicht abschaffen will, die ermöglicht, anstatt zu bekämpfen. „Wir müssen die Gestaltungspartei sein, nicht die Kommentierungspartei.“

Tatsächlich gehörte Kubicki zu den Politikern, die in der Ampel eher kommentierend an der Seitenlinie standen. Ein Regierungsamt lehnte er ab, dafür war er mit seiner Kritik an der Regierung Dauerzitatgeber in konservativen Medien. Kubicki machte damals keinen Hehl daraus, dass er sich lieber ein frühes als spätes Ende der Ampel-Regierung wünscht.

FDP als „Interessensvertretung aller Leistungsbereiten“

Seine Rede war offenkundig in dem Bewusstsein vorbereitet worden, dass es keine Gegenkandidatur geben würde. Kubicki dankte erstmal sehr vielen Menschen und redete dann eine ganze Weile über sich selbst. Es ging darum, was Journalisten über ihn geschrieben und andere Politiker über ihn gesagt haben, darum, welche Zuschriften er erhalten hat und generell, wie andere so auf ihn blicken. Inhaltlich wird Kubicki erst in der zweiten Hälfte seiner nicht allzu langen Rede. Er wolle eine FDP, die wieder respektiert und notfalls auch gefürchtet wird, eine „Interessensvertretung aller Leistungsbereiten“, eine Partei, die sich für Meinungsfreiheit und wirtschaftliche Stärke, gegen Bürokratie und Bevormundung wendet.

Die Rede war selbst mit wohlwollendem Blick kein intellektuelles Feuerwerk, aber sie erfüllte ihren Zweck: Viele der Delegierten hielt es nicht mehr auf den sitzen, sie applaudierten so frenetisch, als hätte Bruce Springsteen gerade im Estrel das Konzert seines Lebens gespielt.

Das finale Ergebnis: 59,27 Prozent für Kubicki, 39,36 Prozent für Strack-Zimmermann. Im parteiinternen Wahlkampf hat Kubicki damit geworben, dass er so reden kann, dass die Menschen ihn hören. Als Parteivorsitzender muss er nun beweisen, dass er auch den Riss heilen kann, der quer durch seine Partei geht. Ende offen.