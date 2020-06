Seit dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd im Zusammenhang mit der Verhaftung durch weiße Polizisten in den USA wird in Deutschland ebenfalls intensiv über Rassismus diskutiert. Doch diese Diskussion hat eine Vorgeschichte. Dabei geht es auch um das „R-Wort“ selbst.

Im Prinzip sind sich die meisten Politiker im Deutschen Bundestag einig: „Rasse“ sollte nicht mehr im Grundgesetz stehen. Die Kanzlerin ist offen für eine Diskussion darüber und spricht von „nachdenkenswerten Argumenten“. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will das Wort streichen, Grüne, Linke und Liberale wollen es durch eine bessere Formulierung ersetzen.

Doch wie kam das Wort überhaupt ins Grundgesetz? Dessen Väter und Mütter hätten sich bei der Abfassung vor 70 Jahren keine Gedanken über die Verwendung des Begriffs gemacht, sagt der Verfassungshistoriker Michael F. Feldkamp dazu. Im Entwurf von Herrenchiemsee, der Grundlage für die Beratungen im Parlamentarischen Rat, sei „Rasse“ gar nicht vorgekommen. Erst in der sechsten Sitzung des Grundsatzausschusses, am 5. Oktober 1948, sei das Wort „Rasse“ stillschweigend eingeführt worden. Damit, sagt Feldkamp, sollte deutlich werden: Das Grundgesetz bleibt nicht auf die Deutschen beschränkt, sondern meint alle Menschen.

Der Wortlaut im Grundgesetz

„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ – so heißt es im Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes

Dabei ist heute wissenschaftlich bewiesen: Es gibt keine unterschiedlichen Rassen beim Menschen. Denn der Begriff beschreibt unterschiedliche genetische Abstammungslinien. Doch der Mensch an sich ist die Rasse, es gibt nur unterschiedliche Ausprägungen, die sich beispielsweise in der Hautfarbe unterscheiden.

Eine unrühmliche Geschichte

Das „R-Wort“ hat in Europa eine wechselvolle und teils unrühmliche Karriere. Im Zuge der Aufklärung im 18. Jahrhundert begannen Wissenschaftler, die Natur in Kategorien zu erfassen. Pflanzen, Tiere, aber auch Menschen wurden in Arten, Familien, Gruppen und eben auch Rassen unterteilt. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts tauchte in Reiseberichten das Wort immer häufiger auf, um die Bevölkerung anderer Länder zu beschreiben. Körpermerkmale und Charaktereigenschaften wurden bestimmten „Rassen“ zugeordnet. Die Nazis übernahmen es dann in ihren Sprachgebrauch, etwa in den Nürnberger „Rassengesetzen“ und dem „Arierparagraphen“.

Bereits 1950 wies die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Unesco) darauf hin, dass „Rasse“ für einen sozialen Mythos stehe. In ihrer „Jenaer Erklärung“ führten 2019 Spitzenforscher aus Zoologie und Anthropologie schließlich aus, eine solche Einteilung der Menschen sei eine Typenbildung auf Grundlage willkürlich gewählter Eigenschaften wie Haar- und Hautfarbe.

Die Hautfarbe hat sich verändert

Sie wiesen darauf hin: Allein die Hautfarbe habe sich im Lauf der Wanderungsbewegungen des Menschen aus der Ursprungsregion vermutlich in Afrika immer wieder verändert – sie sei dunkler und heller geworden, je nach lokaler Sonneneinstrahlung oder Ernährungsweise. „Genetisch gesehen sind alle Menschen dieser Erde Afrikaner“, schrieb Johannes Krause, Mitunterzeichner der „Erklärung“ und Direktor am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena, in einem Zeitungsbeitrag.