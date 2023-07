Von neuen Heizungen, Wärmeplanungen und Mieterhöhungen – was auf Mieter und Vermieter zukommt.

Der Entwurf für das erneuerte Gebäude-Energiegesetz steht. An diesem Montag berät der Bundestagsausschuss für Klimaschutz und Energie darüber. Der Bundestag will das Gesetz noch in dieser Woche endgültig beschließen. Die wichtigsten Neuregelungen:

Warum das neue Gesetz?

Mit der Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes will die Bundesregierung erreichen, dass die Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor sinken. Das ist notwendig, damit Deutschland seine Klimaziele erfüllt. Die sind im Klimaschutzgesetz festgelegt. Demnach soll der Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 65 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden. Klimaneutralität soll 2045 erreicht werden.

Wie ist das künftig mit den neuen Heizungen?

Gegenüber dem zunächst eingebrachten Gesetzesentwurf hat sich viel verändert. Die Vorgabe, wonach von Anfang nächsten Jahres an alle neu eingebauten Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen, soll nur noch in Neubaugebieten gelten. Das heißt: In bestehenden Gebäuden und Neubauten außerhalb von Neubaugebieten gilt die 65-Prozent-Pflicht zunächst nicht.

Bis wann muss in bestehenden Gebäuden eine Öko-Heizung eingebaut werden?

Der Aufschub für Bestandsgebäude und Neubauten außerhalb von Neubaugebieten gilt, bis kommunale Wärmeplanungen vorliegen. Dem Gesetzentwurf zufolge müssen Städte mit über 100.000 Einwohnern die Wärmeplanung bis Ende 2026 aufgestellt haben. In Rheinland-Pfalz betrifft das die Städte Ludwigshafen, Kaiserslautern, Mainz, Koblenz und Trier. Kommunen mit bis zu 100.000 Einwohnern haben bis Ende 2028 Zeit.

Folglich: Die Pflicht, neue Heizungen in Bestandsgebäuden und Gebäuden außerhalb von Neubaugebieten mit einem Anteil von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien einzubauen, tritt erst in Kraft, wenn kommunale Wärmeplanungen vorliegen.

Wie ist das künftig mit Öl- oder Gas-Heizungen?

Ursprünglich sollte der künftige Einbau von Öl- oder Gas-Heizungen verboten werden. Das Verbot ist vom Tisch.

Ist eine Gas- oder Ölheizung irreparabel kaputt ist, wird nach dem überarbeiteten Gesetzentwurf eine Übergangsfrist von fünf Jahren eingeräumt. In dieser Zeit können Anlagen betrieben werden, die nicht die Anforderungen von 65 Prozent erneuerbarer Energien erfüllen.

Wer sich allerdings derartige Anlagen – auch Holzheizungen – anschaffen will, für den gilt: „Vor Einbau und Aufstellung einer Heizungsanlage, die mit einem festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoff betrieben wird, hat eine Beratung zu erfolgen, die auf mögliche Auswirkungen der Wärmeplanung und eine mögliche Unwirtschaftlichkeit, insbesondere aufgrund ansteigender CO 2 -Bepreisung, hinweist“, heißt es im Gesetzentwurf. Grundlage der Beratungen sind Informationen, die die Wirtschafts- und Bauministerien bis zum 1. Januar 2024 den Beratern zur Verfügung stellen. Berater können Schornsteinfeger, Ofen- und Luftheizungsbauer, Elektrotechniker oder Energieberater sein.

Ferner gilt: Bei dieser Art von Heizungen gilt ab dem Jahr 2029, dass sie mindestens 15 Prozent der Wärme aus Biomasse oder Wasserstoff erzeugen müssen. Der Prozentsatz von Öko-Wärme steigt mit den Jahren: von 2035 an mindestens 30 Prozent, von 2040 an mindestens 60 Prozent. Holzheizungen sollen ohne letztere Auflagen erlaubt bleiben.

Bei derartigen Heizungsanlagen dürfte allerdings das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Denn eine Reihe von Regelungen werden auch in den noch zu schreibenden kommunalen Wärmeplanungen getroffen.

Was kommt auf die Mieter zu?

Wie bei allen Modernisierungsleistungen können Mieter an den Kosten beteiligt werden. Wird die Heizung ausgetauscht, soll die Modernisierungsumlage zehn Prozent im Jahr betragen – allerdings nur dann, wenn der Vermieter eine staatliche Förderung beansprucht. Zudem muss die Fördersumme von den umlegbaren Kosten abgezogen werden.

Allerdings will der Gesetzgeber eine Obergrenze einbauen: Die Mieterhöhung darf 0,50 Euro je Quadratmeter Wohnfläche innerhalb von sechs Jahren nicht überschreiten. Wer also in einer Wohnung mit 100 Quadratmetern Fläche zur Miete lebt, muss mit einem Aufschlag von 50 Euro im Monat rechnen.

Wie werden Eigentümer und Vermieter gefördert?

Der Umbau hin zur Öko-Wärme soll finanziell gefördert werden. Was Eigentümer und Vermieter erwarten können, wird zwar nicht im novellierten Gebäude-Energiegesetz geregelt. Allerdings haben sich die Ampel-Koalitionäre auf folgende Regelung verständigt: Es soll eine Grundförderung von 30 Prozent der Kosten geben. Wer bis zum Jahr 2028 auf eine klimaneutrale Heizung umsteigt, kann den „Geschwindigkeitsbonus“ von weiteren 20 Prozent Förderung an Anspruch nehmen. Diese Hilfe sinkt dann ab 2028: Sie schmilzt alle zwei Jahre um drei Prozentpunkte ab.

Ein weiteres Förderinstrument: Wer ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von weniger als 40.000 Euro hat, kann eine zusätzliche Hilfe in Höhe von 30 Prozent erhalten. Die gebündelte Unterstützung wird allerdings bei 70 Prozent der Kosten gedeckelt.

Ausnahmen für Oma und Opa?

Ursprünglich war vorgesehen, über 80-jährige Eigenheimbesitzer von den Neuregelungen zu befreien. Diese Regelung ist gestrichen. Die SPD fand sie ungerecht, die FDP meldete verfassungsrechtliche Bedenken an.