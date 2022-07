Der Krieg in der Ukraine lässt keinen von uns unberührt – als Bürger und als Leser.

Liebe Leserinnen und Leser,

gehören Sie zu denen, die den Krieg in der Ukraine mittlerweile verdrängen? Laut einer Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts Rheingold meiden viele Deutsche Nachrichten über die Kriegsfolgen oder begnügen sich mit kleinen Dosen. „Die Krisenpermanenz wächst sich zur albtraumhaften Dauerschleife aus. Dabei haben die Menschen das schwindelige Gefühl, dass ihnen der Boden unter den Füßen entzogen wird. Ihre Kriegs- und Untergangs-ängste kontrastieren dabei mit ihrem wie gewohnt funktionierenden Alltag und verleihen der Situation so eine Unwirklichkeit. Man fühlt sich wie in einer schlechten Serie.“ Das sagt der Leiter des Instituts, Stephan Grünewald. Dies führe dazu, dass viele um sich selbst kreisen würden, zunehmend resignierten, verzagt und mutlos seien. Nach über zwei Jahren Pandemie, bei der viele Menschen Angst vor einer weiteren Spaltung der Gesellschaft hatten, und angesichts der latent aggressiven Stimmung im Hinblick auf Dauerthemen wie Masken oder Impfmoral gebe sich ein Großteil der Bürger einer Gleichgültigkeit hin.

Diese Gleichgültigkeit merken wir auch bei unseren täglichen Datenauswertungen. Texte über den Krieg in der Ukraine, die zu Beginn große Aufmerksamkeit hatten, werden mittlerweile nur noch in Maßen gelesen. Für Stephan Grünewald kein Wunder. Er rät Medien, den Lesern statt Zerstörungsbilder Mut machende oder aufbauende Geschichten zu präsentieren. Das machen wir als RHEINPFALZ, wo wir es können, auf die Zerstörungsbilder wollen und können wir aber nicht verzichten. Auch das ist ein Teil der Wirklichkeit, über den geschrieben werden muss. Wir versuchen, die Bilder und Geschehnisse einzuordnen und keine Panik zu verbreiten. Das ist als Tageszeitung für uns ein großer Vorteil im Vergleich zu Facebook und Co. Wir müssen nicht auf der Empörungswelle mitschwimmen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Unsere Abonnenten erwarten das auch nicht von uns. Sie wollen wissen, was passiert und was das letztlich auch bedeutet.

Gemeinschaftsgeist als Weg aus der Ohnmacht

Auch den Rat, in Zeitungen und Zeitschriften nur noch an einem festen Platz über den Krieg zu berichten, damit der Leser einfach weiterblättern kann, halten wir für falsch. Dafür sind die Auswirkungen dieser Krise viel zu groß. Ob uns das nun gefällt oder nicht, darf aus journalistischer Sicht keine Rolle spielen.

Grünewald rät auch, den Gemeinschaftsgeist als Weg aus der Ohnmacht zu beschreiben, und spricht dabei die vielen Helfergeschichten an, bei denen Menschen Flüchtlingen aus der Ukraine Unterkunft und Mut gespendet haben. Darüber haben unsere Redakteurinnen und Redakteure in den vergangenen Wochen an vielen Stellen geschrieben. Trotz des Gemeinschaftsgeistes einiger, so der Meinungsforscher, hätten viele Menschen in der Pandemie verlernt, wie man aufeinander zugehe, wie man jemanden begrüße oder wie man kultiviert streite. „Viele hoffen auf den Sommer und geben sich ihren Urlaubsträumereien hin. Der erfolgreiche Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung freut dabei mitunter mehr als die Urlaubsaussicht“, heißt es in der Untersuchung. Sicher ist für den Meinungsforscher, dass es für die Menschen schwer wird und ist, wieder ein Leben wie vor der Pandemie und dem Ukraine-Krieg zu führen. „Das schmerzliche Abschiednehmen von der alten Lebenswirklichkeit eröffnet erst eine neue Perspektive“, sagt er.

Diese Botschaft ist bei uns angekommen und wir stellen uns der Herausforderung, Ihnen Perspektiven und Tipps zu geben, wie wir als Gemeinschaft wieder ein „normales Leben“ führen können. Einfach ist das in diesen Zeiten nicht.

Zur Person

Uwe Renners ist stellvertretender Chefredakteur der RHEINPFALZ