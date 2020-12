Viele Menschen blicken voller Hoffnung auf die frisch entwickelten Corona-Impfstoffe. Nun ist eine neue Virus-Variante aufgetaucht. Was ist bekannt über die Mutationen und Übertragbarkeit?

Mutationen: Viren vermehren sich in Zellen sehr schnell, dabei kann es zu Veränderungen im Erbgut und folglich in den Proteinen kommen, die auf Grundlage der Erbinformation gebildet werden. Mutationen sind bei Viren nicht ungewöhnlich. Manchmal verleihen sie den Erregern neue Eigenschaften, etwa, dass sie sich nicht nur im Tier, sondern auch im Menschen vermehren können. Die neue Virus-Variante B.1.1.7 hat mehrere Mutationen, so im Spike-Protein, das dem Virus ermöglicht, in menschliche Zellen einzudringen.

Übertragbarkeit: Die kürzlich entdeckte Variante sei um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form, hatte der Premierminister von Großbritannien, Boris Johnson, gesagt. Auch die Europäische Gesundheitsbehörde ECDC nennt diesen Wert aufgrund britischer Daten. Der Berliner Virologe Christian Drosten vom Berliner Universitätsklinikum Charité sieht diesen Wert dagegen noch nicht als sicher an: Die Frage sei, ob überhaupt die neue Virus-Variante an sich an der Ausbreitung schuld sei, „oder ist das so, dass einfach lokal (...) Übertragungsmechanismen zum Tragen gekommen sind, die auch jedes andere Virus hochgespült hätten“, sagte Drosten im Deutschlandfunk.

Schwere der Krankheit: „Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine erhöhte Infektionsschwere im Zusammenhang mit der neuen Variante“, heißt es in einer ECDC- Mitteilung.

Impfstoff-Wirksamkeit: Der Virologe Drosten sieht bisher keine Auswirkungen der neuen Virus-Variante auf die Impfstoffwirkung: „Wir haben eine Riesenmischung von Antikörpern als Reaktion auf den Impfstoff, und das wären hier nur ein oder ganz wenige Antikörper, die das betreffen würde.“ Zudem hätten die T-Zellen des Abwehrsystems, die ebenfalls durch Impfen induziert würden, ganz andere Erkennungsstellen. Die funktionierten genauso gut wie vorher.

Die Lage: „Ich bin darüber nicht so sehr besorgt im Moment“, sagte Drosten. „Ich bin allerdings – genau wie jeder andere – in einer etwas unklaren Informationslage.“ Die öffentlich bekannten Dokumente seien noch lückenhaft, das würden britische Wissenschaftler genauso sehen. „Die sagen auch, sie müssen zumindest mal noch bis diese Woche warten, bis ein paar vorläufige Datenanalysen abgeschlossen sind, um überhaupt zu sagen, dass der Verdacht, den sie da äußern, stimmt.“