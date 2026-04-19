Der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran, geknüpft an die Situation im Libanon, ist äußerst fragil.

Wenn die letzten Stunden eines bewiesen haben, dann wie fragil die Lage am Golf und im Nahen Osten ist – und wie sehr alles im Fluss ist. Es wirkt fast wie beim Pflücken der Gänseblümchenblüte: Die Straße von Hormus ist zu, die Meerenge ist offen, der strategische Wasserweg ist doch zu. Die einzige gegenwärtige Konstante ist, dass der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran noch bis Mittwoch gilt. Drumherum gibt es mehrere Optionen, wie es danach weitergehen könnte.

Die gegenwärtige Unsicherheit könnte noch eine Weile andauern. Ein Zustand, der keiner Seite nutzt und der die Weltwirtschaft noch mehr belastet. Die andere Möglichkeit wäre die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen. Eine Option, die ebenfalls keiner Seite nutzt und an der weder der Iran noch die USA Interesse haben, obwohl sie sich gegenseitig drohen, dafür bereit zu seien.

Die dritte Option wäre, dass man sich nun doch auf ein Grundsatzpapier für weitere Verhandlungen in Pakistan einigt. Etwas, das nicht so einfach ist und Zeit braucht. Und dabei sprechen wir nicht von den Verhandlungen selbst. Die letzten Atomverhandlungen zwischen dem Iran und den USA, unter der Führung des damaligen US-Präsidenten Barack Obama, hatten über 20 Monate in Anspruch genommen, bis es zu einem Abschluss kam.

Washington macht Druck auf Netanjahu

Unterdessen spielen die USA und der Iran miteinander Pingpong, machen Zugeständnisse, die sie dann wieder zurückziehen. Alles begann mit einem Tauziehen, ob der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran auch mit einer Feuerpause im Libanon verbunden ist. US-Präsident Donald Trump hatte zunächst erklärt, dass ein Waffenstillstand im Libanon kein Teil der Abmachung sei, obwohl sowohl die Iraner als auch die pakistanischen Vermittler öffentlich betonten, dass beides als Voraussetzung für weitere Gespräche miteinander verknüpft war. Da die Iraner weiterhin auf dieser Forderung pochten, verkündete der israelische Premier Benjamin Netanjahu unter starkem Druck aus Washington dann doch noch eine Waffenpause im Libanon.

Die Iraner, deren Vorbedingung für weitere Verhandlungen nun offensichtlich erfüllt war, gingen dann ebenfalls in Vorleistung. Irans Außenminister Abbas Araghchi erklärte am Freitag, dass die Straße von Hormus „vollkommen offen für alle Handelsschiffe ist, in Folge des Waffenstillstands im Libanon“. Mit dem einher ging ein Social-Media-Post Trumps, in dem er am Freitag schrieb: „Israel wird den Libanon nicht mehr bombardieren. Das wird ihnen von den USA verboten. Genug ist genug!“

Mit beiden Seiten in Vorleistung standen die Zeichen auf Entspannung: ein Waffenstillstand im Libanon für eine Öffnung der Straße von Hormus. Mit der Verbindung beider Dinge, stieg auch der Druck auf den israelischen Premier Benjamin Netanjahu, sich auch wirklich an den Waffenstillstand im Libanon zu halten. Denn Netanjahu hat dem nur mit Widerwillen zugestimmt; die öffentliche Meinung im Land sieht den Krieg im Libanon gegen die Hisbollah als „unfinished business“ an. Aber indem die Öffnung von Hormus mit dem Thema verknüpft ist, schwindet auch Netanjahus Manövriermasse. Es sei denn, er will die Verhandlungen zwischen Trump und den Iranern gefährden. Dann könnte man ihm aber den Schwarzen Peter zuschieben.

Große Verwirrung für die Schifffahrt

Alles deutete in Richtung weiterer Gespräche in Pakistan und auf eine damit verbundene Verlängerung des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran. Wäre da nicht eine weitere Verlautbarung Trumps dazugekommen, dass die US-Blockade gegen Schiffe aus iranischen Häfen weiter aufrechterhalten bleibt. Was das Motiv des Präsidenten ist, diesen Stolperstein in den Weg zu Verhandlungen zu stellen, ist unklar. Möglicherweise will er zeigen, dass er das letzte Wort hat. Er sucht immer noch nach einem Weg, wie er aus dem Krieg herauskommt und das als Sieg verkaufen kann.

Die Antwort aus dem Iran kam prompt vom Marine-Kommando der Revolutionsgarden: „Solange die Schiffsbewegungen von und zum iranischen Häfen bedroht sind, gilt der frühere Status der Meerenge von Hormus.“ Sprich: Die Meerenge ist wieder von Seiten des Iran geschlossen. Entsprechend groß war die Verwirrung für die Schifffahrt. Ein Dutzend Schiffe hatte sich auf den Weg gemacht. Ein Teil kam durch, ein anderer drehte um, zwei Schiffe wurden von der iranischen Seite beschossen.

Was das Bild, das sich gegenwärtig fast stündlich verändert zeigt, ist, dass wir uns mitten in einem Prozess des Aushandelns der Bedingungen für weitere Verhandlungen befinden. Das Hormus-Pokerspiel ist in vollem Gang. Der Iran zeigt, dass er weiterhin die Fähigkeit besitzt, die Meerenge von Hormus nach Gutdünken zu öffnen und auch wieder zu schließen. Demgegenüber steht die US-Blockade für Schiffe von und zu iranischen Häfen und die Frage, ob der Waffenstillstand im Libanon hält.