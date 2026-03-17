Bauministerin Verena Hubertz (SPD) ist im Amt Mutter geworden. Im Interview spricht sie über die Vereinbarkeit von Familie und Politik, das Heizgesetz und die BASF-Wohnungen.

Wer in den vergangenen Wochen wissen wollte, was bei Bauministerin Verena Hubertz (SPD) Wichtiges passiert ist, musste keine Nachrichtensendungen anschauen, sondern ihre Konten in den sozialen Medien. „Willkommen, kleines Wunder“, schrieb sie da im Januar. Darüber: ein Bild von der winzigen Hand ihres neugeborenen Sohnes. Hubertz ist die dritte Ministerin, die im Amt ein Kind bekommen hat. Seit dieser Woche ist sie zurück aus dem dreimonatigen Mutterschutz. Die Zeit habe sie nachdenklich gemacht, schrieb sie. Mit der RHEINPFALZ hat sie exklusiv darüber gesprochen, was sie damit meint.

Frau Hubertz, bevor wir richtig loslegen, eine einfache Frage: Wie geht es Ihnen?

Die letzten Wochen waren sehr besonders. Voller Glück, voller Staunen, aber auch schlafloser Nächte. Jetzt freue ich mich, wieder voll einzusteigen. Die vergangenen Monate waren politisch sehr ereignisreich.

Ist es Ihnen als Vollblutpolitikerin schwergefallen, sich ein Stück weit rauszuziehen?

Mutter zu werden ist das größte Ereignis, das man im Privaten haben kann. Es war schön, sich darauf fokussieren zu können. Es war aber auch spannend, die Schnelllebigkeit der Politik mit ein bisschen Abstand zu betrachten. Man bekommt die ganzen Push-Nachrichten auf sein Handy und merkt: Nicht alle Themen, die die Gemüter im Berliner Regierungsviertel erhitzen, sind auch für die Menschen in Trier, Landau oder Koblenz interessant.

Als bekannt wurde, dass Sie ein Kind erwarten, gab es nicht nur positive Kommentare, einige feindeten Sie regelrecht an. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus?

Es hat mich überrascht, wie rückständig einige Kommentare in den sozialen Medien waren. Erstaunlich viele sind der festen Überzeugung, dass Politik oder Karriere und Familie nicht zusammengehen. Mich motiviert das. Es gibt immer noch zu viele Steine, die Müttern bei der Vereinbarkeit von Familie und Karriere in den Weg gelegt werden. Aber es kann gelingen, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, diese wegzurollen.

Wieso sind wir da noch nicht weiter?

Diese alten Rollenbilder vom arbeitenden Vater und der zu Hause bleibenden Mutter sind einfach tief drin in Teilen der Gesellschaft. Das ist aber in ganz vielen Familien nicht die Realität. Ich bin sehr dankbar, dass ich einen starken Partner an meiner Seite habe, der die Elternzeit übernimmt, der sich sehr gut um unseren Sohn kümmert und kümmern wird.

Muss die Politik auch familienfreundlicher werden?

Wir sind zum Glück heute schon viel weiter als noch vor zwanzig Jahren. Aber klar: Die Strukturen sind nicht auf Familienfreundlichkeit ausgerichtet. Wenn es um kurz vor Mitternacht eine Abstimmung im Deutschen Bundestag gibt, fragt niemand, wer in der Zeit die Kinder ins Bett bringt.

Welche Rahmenbedingungen würden Sie gerne ändern?

Ein Beispiel: In Deutschland haben Selbstständige nicht die Möglichkeit in Mutterschutz zu gehen. Wir brauchen mehr Unternehmerinnen im Land, wir brauchen Frauen, die Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaft voranbringen. Es ist doch absurd, dass wir ausgerechnet bei diesen Frauen zulassen, dass eine Schwangerschaft zum wirtschaftlichen Risiko wird. Es braucht den Mutterschutz für Selbstständige. Wir müssen hier schnell eine Lösung finden.

Themenwechsel: Vor wenigen Wochen hat sich die schwarz-rote Koalition auf Eckpunkte zur Abschaffung des Heizungsgesetzes geeinigt. Was gefällt Ihnen an dem Ergebnis?

Ich bin froh, dass wir jetzt endlich eine Einigung über die wesentlichen Fragen haben. Mein Ministerium hat die Verhandlungen intensiv begleitet. Auch ich habe mich aus dem Mutterschutz heraus regelmäßig mit meinem Staatssekretär rückgekoppelt. Es ist gelungen, einen Kompromiss zwischen zwei Parteien zu erzielen, die unterschiedliche Vorstellungen hatten.

Die allgemeine Lesart ist eher, dass sich die Union durchgesetzt hat.

Das stimmt so nicht. Der Entwurf gibt den Menschen mehr Entscheidungsfreiheit, ja. Wer auf eine Gasheizung setzen will, soll das tun dürfen. Und er nimmt vor allem auch die Unternehmen in die Bütt, die Gas und Öl ins Netz einspeisen. Sie müssen ab 2028 ein Prozent Grüngas oder Bioöl beimischen, ab 2029 muss jeder, der mit Gas oder Öl heizt, wegen der Bio-Treppe eine Beimischung von zehn Prozent nachweisen. Das ist ein anderer Weg zum selben Ziel. Ob er erfolgreich ist, werden wir 2030 bewerten.

Die Biogastreppe gab es schon im alten Gesetz, die Beimischung im Jahr 2028 soll ein Prozent betragen. Das ist weniger, als bereits heute beigemischt wird.

Der Anteil wird stetig ansteigen, weil auch der Markt für Biogas erst noch anwachsen muss. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche wird dazu bald eine Strategie zum Hochlauf grüner Gase und Öle vorlegen.

Wo genau sehen Sie die sozialdemokratische Handschrift in der Abschaffung des Heizungsgesetzes?

Das fertige Gebäudemodernisierungsgesetz wird eine sozialdemokratische Handschrift tragen. Für uns ist besonders wichtig, dass die kommunale Wärmeplanung bestehen bleibt. Heißt: Die Menschen werden beim Heizen nicht allein gelassen, sondern die Kommune, also die Gemeinschaft, entwickelt Lösungen. Und selbstverständlich wird die SPD besonders darauf achten, dass der Mietschutz gewahrt bleibt.

Wie wollen Sie denn die Mieter davor schützen, dass sie zu viel bezahlen, weil ihr Vermieter nicht von der Gasheizung lassen will?

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig arbeitet derzeit an einer guten Lösung. Wir werden Mieterinnen und Mieter nicht im Stich lassen.

Ein Kritikpunkt ist, dass man die Menschen ungebremst in eine Kostenfalle laufen lässt, weil Öl und Gas in Zukunft unglaublich teuer werden. Muss man die Menschen nicht davor schützen?

Wichtig ist doch, dass die Menschen gute Alternativen haben. Das kann Fernwärme sein, das kann aber auch eine geförderte Wärmepumpe sein. Die Förderung wird gerade etwas angepasst und bleibt dann bis 2029 bestehen.

Was wird sich an der Förderung ändern?

Wichtig ist vor allem, dass wir eine auskömmliche Finanzierung der Förderung bis 2029 sichergestellt haben. Ich setze mich dafür ein, dass in Zukunft Menschen mit niedrigem Einkommen und mit Kindern noch besser bei der Umstellung auf klimafreundliche Heizungen unterstützt werden.

Die BASF will in Ludwigshafen 4400 Betriebswohnungen verkaufen. Was für ein Signal geht von so einer Entscheidung aus?

Das ist ein schlechtes Signal. Gerade zählt jede Wohnung, und Betriebswohnungen sind ein wirklich wertvolles Instrument. Mich hat etwas verwundert, dass laut SWR in Teilen der BASF-Wohnungen gar keine BASF-Mitarbeiter wohnen. Da stellt sich schon die Frage, wie der Konzern dieses wichtige Instrument eigentlich einsetzt. Darüber hinaus bin ich sehr dankbar, dass die Stadt Ludwigshafen und das Land gerade gemeinsam mit der BASF an einer guten Lösung arbeiten.

Wie können Betriebe darin bestärkt werden, mehr statt weniger Betriebswohnungen aufzubauen?

Es gibt bereits viele steuerliche Anreize und auch durch den Bau-Turbo ist es einfacher geworden, in Gewerbegebieten Wohnraum zu schaffen. Früher war es selbstverständlich, dass große Unternehmen auch Werkswohnungen für ihre Mitarbeiter geschaffen haben. Ich bedaure, dass das heute nicht mehr so ist. Gerade bei Azubi-Wohnungen gibt es einen riesigen Nachholbedarf. Auf diesem umkämpften Wohnungsmarkt braucht es für junge Menschen mit wenig Geld mehr leistbaren Wohnraum. Das unterstützen wir mit Beratung und finanzieller Förderung.

Das Pestel-Institut hat errechnet, dass in Deutschland 1,4 Millionen günstige Wohnungen fehlen. Ein Problem ist, dass Bauen zu teuer ist. Woran liegt das?

Die Baukosten in Deutschland sind definitiv zu hoch. Ich kann noch so viele Förderprogramme auflegen, solange Bauen so teuer ist, wird sich grundlegend nichts ändern. Deshalb ist es die große strategische Aufgabe dieser Legislatur, die Kostentreiber auseinanderzudividieren und zu schauen, an welcher Stelle wir gegensteuern. Mit der Einführung des Gebäudetyps E in das Vertragsrecht wollen wir einfaches Bauen rechtssicher im Markt verankern. Darüber hinaus stellen wir bis 2029 rund 23,5 Milliarden Euro als Bund zur Verfügung – eine Rekordsumme, damit wir die Trendwende bei den Sozialwohnungen schaffen.

Wie weit sind Sie da?

Ich habe im Ministerium einen Future Hub gegründet, also eine Einheit, in der Themen etwas weniger bürokratisch und eher wie in einem Start-Up beackert werden. Da kommen Mitarbeitende aus allen Abteilungen zusammen und arbeiten mit modernen Methoden ein paar Wochen an einem wichtigen Thema, jetzt gerade an der Senkung der Baukosten. Wir haben unglaublich viel Wissen und Expertise im Ministerium, das wir viel besser Nutzen können, wenn wir nicht in Silos, sondern in gemeinsamen Freiräumen arbeiten. Wir müssen in der Politik viel öfter die Fenster aufmachen, anders arbeiten und Leute anders zusammenbringen.

Wie kam das bei den Beamten in ihrem Haus an, als Sie ihnen eröffnet haben, dass es bald einen Future Hub gibt?

Ich habe die Idee ins Haus gegeben und sehr viele Freiwillige haben sich gemeldet. Von außen wird oftmals skeptisch auf Behörden geblickt, aber ich erlebe meine Mitarbeitenden sehr offen und motiviert.

Zur Person

Die SPD-Politikerin Verena Hubertz (38) aus Trier gilt schon länger als Hoffnungsträgerin ihrer Partei. Jung, klug, mit besten Kontakten in die Digitalwirtschaft. Die ehemalige Start-up-Unternehmerin sitzt seit 2021 im Deutschen Bundestag und ist seit 2025 Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Im Januar kam ihr erstes Kind zur Welt.