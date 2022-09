Einer allgemeinen und unterschiedslosen Speicherung von Kommunikationsdaten hat der Europäische Gerichtshof enge Grenzen gesetzt. Der Spielraum, den das Urteil lässt, dürfte zu Debatten in der Bundesregierung führen.

Worum geht es überhaupt bei der sogenannten Vorratsdatenspeicherung?

Telekommunikationsanbieter sind gesetzlich verpflichtet, bestimmte Telefon- und Internetdaten ihrer Nutzer vier beziehungsweise zehn Wochen lang zu speichern. Ermittler sollen unter Umständen im Nachhinein sehen können, wer mit wem wann telefonierte oder SMS austauschte, in welcher Funkzelle ein Handy eingeloggt war oder mit welcher IP-Adresse (Gerätekennung) wie lange im Internet gesurft wurde. Nach Klagen von Telekommunikationsunternehmen gegen das Gesetz wurde die Regelung allerdings ausgesetzt und die Frage nach der Rechtmäßigkeit dem EuGH vorgelegt.

Was sagen jetzt die Luxemburger Richter?Aus diesen gesammelten Daten könnten unter Umständen sehr genaue Schlüsse auf das Privatleben einer Person gezogen werden – etwa auf Gewohnheiten des täglichen Lebens oder das soziale Umfeld. Daher handle sich um einen Eingriff in die Grundrechte, der gerechtfertigt werden müsse. Das leiste die aktuelle Regelung nicht. Außer im Fall einer ernsten Bedrohung für die nationale Sicherheit sei eine Speicherung von Verkehrs- und Standortdaten im Bereich der elektronischen Kommunikation nur innerhalb enger Grenzen möglich.

Sind damit alle Fragen geklärt?

Keineswegs. Der EuGH deutet an, dass ein eng gefasstes neues Gesetz durchaus rechtlich möglich wäre. So erklärten die Richter, dass die Mitgliedstaaten zur Bekämpfung schwerer Kriminalität „unter strikter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit insbesondere eine gezielte Vorratsspeicherung und oder umgehende Sicherung solcher Daten sowie eine allgemeine und unterschiedslose Speicherung von IP-Adressen vorsehen“ können.

Wie sind die politischen Reaktionen darauf?

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will an einer Datenspeicherung festhalten. Das Urteil des Luxemburger Gerichtshofs gebe „einen klaren rechtsstaatlichen Rahmen vor“, unter welchen Bedingungen das möglich sei. Faeser verwies dabei auf die Möglichkeit zur Speicherung von IP-Adressen, die der Richterspruch einräume, sowie gezielte Speicheranordnungen für bestimmte Orte wie Bahnhöfe oder Flughäfen. Die Innenministerin drängte darauf, „das was zulässig ist, auch umzusetzen“, um gegen Gefahren für die nationale Sicherheit oder schwere Straftaten vorzugehen. Besonders nannte sie dabei Ermittlungen wegen sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Hier kann die erfasste Computerkennung helfen zu ermitteln, wer beispielsweise im Internet entdeckte Missbrauchsdarstellungen verbreitet hat.

Ist die Ampel-Regierung bei dem Thema einer Meinung?

Das wird sich zeigen. Justizminister Marco Buschmann (FDP) will die anlasslose Vorratsdatenspeicherung nun zügig aus dem Gesetz streichen und kündigte eine Neuregelung auf Grundlage der Vereinbarung im Koalitionsvertrag an. Darin ist formuliert, Daten sollten „rechtssicher anlassbezogen und durch richterlichen Beschluss gespeichert werden können“. Als eine Möglichkeit steht das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren (schnelles Einfrieren) im Raum, bei dem Daten erst gesammelt werden, wenn ein konkreter Tatverdacht vorliegt. Buschmann lobte jedenfalls das EuGH-Urteil: „Heute ist ein guter Tag für die Bürgerrechte.“

Wie wird das Urteil noch bewertet?

„Die Vorratsdatenspeicherung gehört auf die Müllhalde der Geschichte“, erklärte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Konstantin von Notz. Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU), derzeit Vorsitzender der Justizministerkonferenz, forderte, Spielräume müssten „vor allem zum Schutz der Kinder vor schweren Verbrechen genutzt werden“. Auch die Gewerkschaft der Polizei forderte die Bundesregierung auf, „eine für die Ermittlungsbehörden praxistaugliche Vorratsdatenspeicherung zu vereinbaren“. Der Branchenverband Bitkom teilte mit, die Politik sei aufgefordert, „andere und zwar gesetzeskonforme Möglichkeiten der digitalen Forensik zu nutzen“.

Das Urteil sei „ein wichtiger Etappensieg und unterstreicht, dass die Grundrechte auch im Netz eingehalten werden müssen“, erklärte Oliver Süme, Vorstandsvorsitzender von eco. Der Verband der Internetwirtschaft hatte die Klage gegen die Vorratsdatenspeicherung unterstützt. „Die Bundesregierung muss jetzt ihre Hausaufgaben machen: Neben der noch ausstehenden Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts brauchen wir dringend ein Gesetz zur Aufhebung der jetzigen Vorschriften.“