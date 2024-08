Diplomaten wollen einen Krieg zwischen dem Iran und Israel in letzter Minute verhindern. Die USA setzen neue Gespräche über eine Waffenruhe in Gaza durch. Jordanien startet eine Vermittlungsmission. Viel Zeit bleibt nicht.

Der Nahe Osten stehe so nahe am Abgrund eines großen Krieges wie noch nie in der neueren Geschichte, sagte der Iran-Experte Arash Azizi von der Clemson-Universität in den USA der RHEINPFALZ. Der