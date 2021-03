Die Bundes-CDU zeigt sich nach den Landtagswahlen selbstkritisch, die SPD-Spitze frohlockt, der FDP-Chef stellt Bedingungen.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat das schlechte Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit der Lage in den Ländern und der Maskenaffäre der Union begründet. „Das ist heute kein guter Wahlabend für die CDU“, räumte Ziemiak am Sonntag in Berlin ein. Es habe keine Wechselstimmung gegeben. In der Krise vertrauten die Menschen den Regierenden und den Regierungschefs. Das „wirklich unanständige Verhalten und die Schamlosigkeit einzelner Abgeordneter“ habe zudem dafür gesorgt, dass den Wahlkämpfern ein straffer Wind ins Gesicht geblasen habe, sagte Ziemiak mit Blick auf die Maskenaffäre.

Die Grünen reagierten mit großer Zufriedenheit auf ihr gutes Abschneiden. Parteichef Robert Habeck sprach von einem „Superstart ins Superwahljahr“. Die Partei werde „mit vollen Segeln“ weiter Fahrt aufnehmen. Ko-Parteichefin Annalena Baerbock sagte, der seit längerem anhaltende Aufwärtstrend für die Partei habe sich nochmals verfestigt. Es sei auch der Auftrag der Partei, für mehr Klimaschutz zu sorgen.

Vorzeichen für Bundestagswahl?

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sieht im Wahlerfolg von Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz „ein ganz großes Vorzeichen“ für die Bundestagswahl im September. Esken sagte, das Motto von Dreyer und der rheinland-pfälzischen SPD „wir mit ihr“ sei nun das Motto für Kanzlerkandidat Olaf Scholz. „Ab morgen gilt, ,wir mit ihm’“. Scholz wiederum sagte, die Ergebnisse zeigten, dass in beiden Ländern Regierungen ohne die CDU möglich seien.

FDP-Parteichef Christian Lindner will mögliche Ampelkoalitionen mit SPD und Grünen von den politischen Inhalten abhängig machen. „Mit der FDP wird es mit Sicherheit keinen Linksruck geben, mit der FDP wird es eher niedrigere als höhere Steuern geben, kein Verbot des Dieselmotors oder des Einfamilienhauses, wie manche Grünen das fordern“, sagte Lindner. „Wenn die Inhalte nicht stimmen, nehmen wir uns sogar die Freiheit, mal nein zu sagen.“

Weidel: AfD-Ergebnis solide

Die stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel hat das Ergebnis ihrer Partei in Baden-Württemberg als solide bezeichnet. Die Verluste erklärte sie mit fehlenden Wahlkampf-Möglichkeiten wegen der Corona-Pandemie, aber auch mit dem Streit über eine mögliche Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz.

Die Linken-Co-Vorsitzende Janine Wissler zeigte sich enttäuscht, dass ihre Partei den Einzug in die Landtage verpasste: „Wir hätten uns deutlich mehr gewünscht.“