Die Schäden nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz liegen schätzungsweise bei 15 Milliarden Euro. Das sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz. Zuvor hatten sich Bund und Länder auf einen Wiederaufbaufonds in Höhe von 30 Milliarden Euro geeinigt.

Die „Aufbauhilfe 2021“ soll als nationaler Fonds eingerichtet werden. Von den 30 Milliarden Euro übernimmt der Bund zwei Milliarden alleine für die Wiedererrichtung der Infrastruktur, wie beispielsweise Autobahnen oder Schienentrassen. Die Wiederaufbaumaßnahmen der Länder betragen 28 Milliarden Euro und werden vom Bund und den Ländern gemeinsam finanziert. Was genau von diesem Geld bezahlt werden kann, müsse in den nächsten Wochen geregelt werden, sagte Dreyer. Grundsätzlich sei vom Privathaus bis zur öffentlichen Straße vieles denkbar. Auch die Einrichtung von Traumazentren und Traumaambulanzen für die vom Hochwasser betroffenen Personen könne so finanziert werden.

Die Schätzung der Schadenshöhe von 15 Milliarden Euro gehe auf Gespräche unter anderem mit der Versicherungswirtschaft und mit Kommunen zurück. „Sie können sicher sein: Wenn wir 15 Milliarden Euro brauchen, werden wir diese auch erhalten.“ Finanziert würden aber keine Dinge, die „nice to have“ (etwa: nett zu besitzen) seien, sagte Dreyer.

Dreyer: „Nationale Herausforderung“

Bis Mitte September erwartet die Ministerpräsidentin Klarheit über die Details. Der Bundestag berät das Gesetz am 25. August erstmals, die zweite und dritte Lesung folgt im September. Der Bundesrat, der ebenfalls darüber entscheiden muss, tagt am 17. September regulär. „Ich will an die Region das Signal schicken, dass Deutschland gemeinsam steht bei dieser großen nationalen Herausforderung“, sagte Dreyer.

Extremer Starkregen löste am 14. und 15. Juli im Norden von Rheinland-Pfalz Flutwellen aus: Besonders hart traf es das Ahrtal, das über weite Teile zerstört wurde. Dort gab es mindestens 141 Tote, hinzu kamen 766 Verletzte. Das Hochwasser setzte auch Teile der Eifel unter Wasser – hier kam ein weiterer Mensch ums Leben. Im ebenfalls stark betroffenen Nordrhein-Westfalen werden die Schäden auf mehr als 13 Milliarden Euro geschätzt.

Noch 3000 Helfer vor Ort

Im Ahrtal waren am Dienstag nach wie vor mehr als 3000 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr und Technischem Hilfswerk (THW) vor Ort. Im Fokus stehe weiter der Wiederaufbau der Trinkwasserversorgung, die Entsorgung von Öl-Wasser-Gemischen und die Versorgung der Bevölkerung, teilte der Krisenstab in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit. Die Unterstützung von privaten Helfern sei dabei unerlässlich.

Der Opferbeauftragte der Landesregierung, Detlef Placzek, rief am Dienstag den Gesamtverband der Versicherer dazu auf, mehr Präsenz in den Flutgebieten zu zeigen. Viele Menschen seien durch das Unwetter in existenzielle Not geraten und hätten miterleben müssen, wie ihr Hab und Gut weggeschwemmt wurde. Was Menschen in dieser Situation nicht gebrauchen könnten, seien bürokratische Hürden.