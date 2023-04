Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der saudische Thronfolger Mohammed bin Salman schlägt eine Propagandaschlacht, um in der Öffentlichkeit besser dazustehen. Auch der Fußball soll dabei helfen. Doch es gibt Widerstand.

Der saudische Thronfolger Mohammed bin Salman hat ein mieses Image, was kein Wunder ist: Der Prinz, der MbS genannt wird, hat mutmaßlich den Mord an dem Dissidenten Jamal Khashoggi in Auftrag