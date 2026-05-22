Deutschland befindet sich in einer ernsten Wohnkrise. Die Folge: Lange Schlangen vor Besichtigungsterminen, astronomische Mieten. Auftakt für den großen RHEINPFALZ-Wohnreport.

Als das Statistische Bundesamt am Freitagmorgen bekannt gab, dass der Wohnungsbau 2025 weiter eingebrochen ist, hielt sich die Überraschung doch arg in Grenzen. Die Pressekonferenzen waren schon längst einberufen, die Mitteilungen geschrieben, auch die zuständige Ministerin hatte ihr Statement schon vorbereitet. Man hat sich gewöhnt an schlechte Nachrichten beim Thema Wohnen. Und vielleicht ist das die schlechteste Nachricht.

Deutschland befindet sich seit Jahren in einer strukturellen Wohnkrise. Das sagen alle Experten, das sagt aber auch das eigene Erleben. Fast jeder kennt jemanden, der verzweifelt nach einer neuen Unterkunft für sich, für seine Familie, seine studierenden Kinder sucht.

Die Zahlen: 206.600 neue Wohnungen wurden im Jahr 2025 gebaut. Das ist so wenig wie seit 2012 nicht mehr. Das Pestel Institut geht davon aus, dass landesweit 1,4 Millionen Wohnungen fehlen, besonders in den Ballungsgebieten, besonders Sozialwohnungen. In den Metropolen dieses Landes melden sich Hunderte Interessenten auf ein Wohnungsinserat. Um das Problem zu lösen, brauche es 400.000 neue Wohnungen im Jahr. Fast doppelt so viele, wie aktuell gebaut wird.

Versprechen liefen ins Leere

Mehrere Minister sind bereits mit großen Wohn-Versprechen angetreten. 1,5 Millionen neue Wohnungen in vier Jahren hatte Innenminister Horst Seehofer ( CSU), damals noch zuständig für das Thema Wohnen, 2018 versprochen. Dieses Ziel verfehlte er um rund 330.000. Die erste Bauministerin Klara Geywitz (SPD) wollte für 400.000 neue Wohnungen jährlich sorgen. Am Ende ihrer Amtszeit (2024) lag die Zahl der im Jahr fertiggestellten Wohnungen bei 251.937. Es war der niedrigste Wert seit zehn Jahren.

Unterboten hat ihn nun die aktuelle Bauministerin Verena Hubertz (SPD). Das ist zwar nicht ganz fair, Hubertz wird in der Branche durchaus für ihr Engagement gelobt. Aber die Zahlen sind nunmal wie sie sind: schlecht. „Es gibt Gründe, warum in den letzten Jahren nicht genug Wohnungen entstanden sind“, sagte Hubertz am Mittwoch im Bundestag. „Das liegt an den globalen Krisen, an den Energiepreisen, an den damit verbundenen Finanzierungskosten.“

Es gebe nicht den einen Knopf, den man drücken könne, damit wieder mehr gebaut wird. Um gegen die Krisen, „die mit dem Irankrieg erheblich anspruchsvoller geworden sind“, anzubauen, brauche man einen langen Atem. Hubertz sieht aber auch „vorsichtige Signale, dass etwas aufbricht“. Sie verweist auf ihre bisherige Arbeit: den beschlossenen Bauturbo, den vereinfachten Gebäudetyp E, der bald kommen soll. Und auf die Anzahl der Baugenehmigungen, die seit einem Jahr wieder steigt.

Kein Ende der Krise in Sicht

Doch Hubertz spricht bewusst von „vorsichtigen Signalen“. Die Wirtschaft verweist zurecht darauf, dass eine genehmigte Wohnung noch lange keine gebaute Wohnung ist. Zwischen Genehmigung und Bauabschluss verstreichen im Schnitt 27 Monate. Der sogenannte Bauüberhang (genehmigte, aber noch nicht gebaute Wohnungen) lag Ende 2025 bei rund 760.700 Wohnungen.

„Von einem Ende der Baukrise kann trotz steigender Baugenehmigungen bislang keine Rede sein. Wir befinden uns weiterhin auf einem zu niedrigen Niveau und Genehmigungen allein schaffen keine Wohnungen“, sagt Axel Gedaschko, Präsident des einflussreichen Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, der RHEINPFALZ. „Entscheidend ist, ob daraus tatsächlich gebaut wird. Genau daran hapert es weiterhin wegen hoher Baukosten, schwieriger Finanzierungsbedingungen, unsicherer Förderkulissen und komplexer Vorgaben.“

Von der Lage besonders betroffen sind Mieterinnen und Mieter, und das sind in Deutschland ziemlich viele Menschen. Die sogenannte Mietquote liegt mit 52,8 Prozent (Rheinland-Pfalz: 49,1 Prozent) deutlich höher als im EU-Durchschnitt (31,6 Prozent). Und sie zahlen vielerorts so viel wie nie zuvor: In München liegt der durchschnittliche Mietpreis pro Quadratmeter auf dem Portal Immoscout24 inzwischen bei 20,44 Euro, in Frankfurt (Main) bei 15,04 Euro, in Berlin bei 13,11 Euro. In Mannheim sind die Mieten innerhalb von vier Jahren auf 11,37 Euro pro Quadratmeter gestiegen, zwanzig Prozent mehr als noch vor vier Jahren.

„Wohnen ist eine der zentralen sozialen Fragen“, sagt Katja Kipping, Geschäftsführerin beim Paritätischen Gesamtverband, der RHEINPFALZ. „Steigende Mieten fressen Löhne und Renten auf.“ Laut Mietenreport 2025 sind rund sechs Millionen Mieterinnen und Mieter „durch zu hohe Wohnkosten extrem überlastet“. „Steigende Wohnkosten, zunehmende Überbelegung und marode Bausubstanz treffen längst nicht mehr nur die ärmsten Haushalte, sondern greifen tief in die Mittelschicht hinein“, heißt es in der Studie. „Die Entwicklungen zeugen von einem strukturellen Versagen von Markt und Politik.“

„Besonders kritisch ist die Situation beim sozialen Wohnungsbau“, sagt Bernd Düsterdiek, Beigeordneter des Deutschen Städte- und Gemeindebunds der RHEINPFALZ. „Der Bestand an gefördertem Wohnraum ist bis Ende 2024 auf nur noch rund 1,046 Millionen Einheiten gesunken. Daher ist es unerlässlich, dass Bund und Länder ihre Fördermittelzusagen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus auch für die kommenden Jahre einhalten.“

Geteilte Meinungen zur Mietpreisbremse

Um die Lage der Mieterinnen und Mieter zu verbessern, hat die Große Koalition auf Druck der SPD im Jahr 2015 eine sogenannte Mietpreisbremse beschlossen, deren Erfolg sehr unterschiedlich bewertet wird. Während die Wirtschaft in ihr vor allem ein zielungenaues Instrument sieht, dass Investitionen in den Immobiliensektor erschwert, pochen die Sozialverbände auf eine Verschärfung.

Und jetzt? Jetzt werden wieder Forderungen laut, wie man den Wohnungsmarkt ankurbeln kann. „Insgesamt müssen Normen und Standards auf das notwendige Maß reduziert werden, um die Baukosten nachhaltig zu senken“, sagt Düsterdiek. Auch die Mobilisierung von Bauland müsse weiter gefördert werden, „etwa durch die Stärkung kommunaler Vorkaufsrechte oder durch die Etablierung kommunaler Bodenfonds“.

Verbandspräsident Gedaschko räumt ein, dass die Bundesregierung „wichtige Probleme erkannt und einzelne richtige Signale gesetzt“ habe. „Aber es fehlt weiterhin an Tempo, Verlässlichkeit und konsequenter Umsetzung.“ Er fordert einen verbindlichen Abwägungsvorrang für das Wohnen, einen rechtssicheren Basisstandard, verlässliche Förderbedingungen. „Deutschland braucht jetzt einen echten ,E wie Einfach-Modus„: einfacher, schneller und kostengünstiger bauen. Die Lösungen liegen längst auf dem Tisch. Jetzt müssen sie umgesetzt werden.“

Kommentar: Deutschland verliert sein Zuhause