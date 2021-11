Von Michaela Clade-Schuster

Allerheiligen fällt in diesem Jahr auf einen Montag. Ein Tag schulfrei. Ein Grund zur Freude für viele Schülerinnen und Schüler, aber auch für Lehrerinnen und Lehrer in unserem Bundesland. Ansonsten scheint das Fest Allerheiligen auf den ersten Blick keine großen Berührungspunkte mit dem System Schule zu haben. Aber stimmt das?

Das Fest Allerheiligen, an dem wir all die Menschen in den Blick nehmen, die heilig sind, hängt bei uns eng zusammen mit dem Fest Allerseelen, das wir am 2. November feiern. An Allerseelen gedenken wir all den Menschen, die uns lieb waren und die jetzt nicht mehr bei uns sind.

Mitten im Leben

Und da haben wir ihn – den Berührungspunkt zwischen diesem Feiertag und dem Schulalltag. Denn auch in der Schule erleben wir immer wieder Trauerfälle, Abschiede von geliebten Menschen – das kann der Tod eines Angehörigen oder Elternteils sein, der Tod einer Lehrkraft oder gar der Tod eines Schülers oder einer Schülerin.

Mitten im Leben erleben wir auch in der Schule den Tod und müssen zusehen, wie wir ihm dort Raum geben, um mit dem Verlust und der Trauer zurechtzukommen. Durch Gespräche mit den Betroffenen, durch das Sensibilisieren, durch einen Gedenktisch oder eine Gedenkfeier, durch das Dasein und durch eine Erinnerungskultur über die Zeit hinweg. Mitten im Alltag.

An meiner Schule hat das Thema Tod seinen Platz auch durch unsere Partnerschaft mit der Palliativstation des evangelischen Krankenhauses Bad Dürkheim. So nähen wir jedes Jahr Kirschkernsäckchen und Herzkissen, die an Patientinnen und Patienten verschenkt werden und – mit einem persönlichen Gruß versehen – Wärme und Kraft schenken sollen.

Bei den Besuchen von Schülerinnen und Schülern auf der Palliativstation kommen wir mit den Pflegenden ins Gespräch und sind immer wieder sehr beeindruckt, wie die Pflegekräfte mit ihrer Arbeit umgehen und mit welcher Haltung den Schwerstkranken hier begegnet wird. Das wird auch bei den Besuchen der Seelsorgerin der Palliativstation und des Hospizes im Unterricht deutlich. Das sind sehr bewegende und bereichernde Momente im Schulalltag, die den Gedanken an den Tod etwas weniger fremd und bedrohlich erscheinen lassen sollen.

Die Schule also durchaus ein Ort, an dem sich das Gedenken an die Verstorbenen und die Beschäftigung mit dem Tod einen Platz suchen. Mitten im Leben.

Zur Person

Michaela Clade-Schuster, Pastoralreferentin im Schuldienst, Religionslehrerin und Schulseelsorgerin am Lise-Meitner-Gymnasium Maxdorf