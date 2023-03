Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Spiel ist sattsam bekannt: Geht was schief, muss ein Schuldiger her. Der wird gerade beim Impfen gesucht. Klar, es kann nur die EU gewesen sein. Allenthalben heißt es: Brüssel habe versagt. Ist das tatsächlich so?

Hat die EU zu wenig bestellt?

In der EU leben rund 448 Millionen Menschen. Wird davon ausgegangen, dass sich alle EU-Bürger impfen lassen und das Vakzin zwei Mal verabreicht werden muss,