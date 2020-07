Das Coronavirus hat den Alltag in der Redaktion verändert. Nicht nur unsere Arbeitsweise, auch unsere Art zu berichten hat sich verändert. Welche Lehren die RHEINPFALZ daraus zieht, berichtet Chefredakteur Michael Garthe.

Schritt für Schritt kehren die Redaktionen der RHEINPFALZ, der RHEINPFALZ am SONNTAG und des LEO aus dem Homeoffice in die Verlagsräume zurück. Mindestens die Hälfte der Mannschaft hat seit Ende März jeweils für zwei Wochen von zu Hause aus gearbeitet. So konnten wir die Produktion sichern, das Ansteckungsrisiko senken und auch schwierige Phasen ganz gut überstehen. Manches im Journalismus geht von zu Hause aus besser, sofern dort die Arbeitsbedingungen stimmen: weniger Störungen, mehr Konzentration auf eine Aufgabe, tiefergehende Recherche. Manches ist schwieriger: die Kommunikation, die Themenplanung, die Qualitätskontrolle.

Ich bin froh, dass wir wieder zahlreicher in der Redaktion sind und unmittelbar besprechen können, wie wir unsere digitalen und gedruckten Produkte füllen. Aber wir haben nun die nützliche Erfahrung, dass Arbeiten von zu Hause und mobil gut funktioniert und dass Videokonferenzen Umstände und Zeit sparen können.

Leseverhalten von über 500 Abonnenten beobachtet

Wichtig sind die Lehren, die wir aus der Umstellung während der Pandemie für die Inhalte unserer Produkte ziehen. Wir hatten das Glück, während des bisherigen Höhepunktes der Pandemie mit „LeseWert“ das Leseverhalten von über 500 unserer Abonnenten beobachten zu können. Die Wirkung aller von der Pandemie erzwungenen, aber auch aller von uns gewollten Veränderungen in den Inhalten konnten wir also messen. Eine Rätselseite täglich hatten wir eingeführt, um unserer Leserschaft etwas Unterhaltung zu bieten für die Zeit der Ausgangsbeschränkungen. Das Lob für diese Maßnahme war so überwältigend, dass wir die tägliche Rätselseite nun nicht mehr abschaffen können (nur aus produktionstechnischen Gründen wird sie manchmal nicht erscheinen).

Aber Rätsel gehören nun mal nicht zum Kerngeschäft der Zeitung. Das Nils-Nager-Suchbild wird es deshalb bald nicht mehr täglich geben, sondern nur noch samstags auf der Kinderseite. Das wird uns Kritik einbringen. Aber der Vorrat an Suchbildern ist fast erschöpft, und wir müssen sparen, weil die Anzeigenumsätze derzeit weit niedriger sind als für die Finanzierung der Produkte notwendig.

Die Mischung hat sich verändert

Die ereignisarme Zeit hat uns gezwungen, mehr freie Themen zu produzieren, vor allem in Kultur, Sport, Vereinsleben und Kommunalpolitik. Doch viele dieser freien Themen über Sportler, Künstler, Tanzmariechen oder Ehrenamtler sind mehr gelesen worden als klassische Ereignisberichte über Fußballspiele, Konzerte, Prunksitzungen oder Vereinsversammlungen. Das wissen wir aus dem Vergleich mit den „LeseWert“-Ergebnissen vom Frühjahr 2019. Wegen der Erkenntnisse von damals hatten wir uns auch eine veränderte Berichterstattung über Gemeinde- und Stadträte oder Kreistage vorgenommen und wollten sie mit „LeseWert“ testen. Mangels solcher Sitzungen klappte das nicht.

Jetzt, wo das öffentliche Leben wieder losgeht, werden wir bei einer besseren Mischung aus freien Themen und Ereignisberichten bleiben. Es ist ja auch nicht so, dass die Anzahl spannender Themen, die sich nicht auf ein konkretes Geschehen beziehen, unendlich ist. Deshalb freuen wir uns, wenn der Sport auch auf Amateurebene wieder losgeht, wenn es wieder Konzerte und Theater gibt, wenn die Kommunalpolitik wieder tagt, das Vereinsleben wieder aufblüht. Über dieses öffentliche Leben zu berichten, ist doch das Kerngeschäft einer Redaktion. Politik, Kultur, Sport, Vereine – das alles trägt zum Zusammenhalt einer Gesellschaft bei, zu Gemeinschaftsgeist und ihrer Identität. Indem die RHEINPFALZ in Print und digital darüber berichtet, leistet sie einen wichtigen Beitrag für diesen Gemeinsinn und gegen Einzelgängertum, Isolation und Egoismus.