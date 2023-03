Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während der wiedergewählte Präsident Xi Jinping sein Militär zu einer „großen Mauer aus Stahl“ formen will, versucht sein neuer Premierminister internationale Investoren zu beschwichtigen.

Als Xi Jinping am Montagmorgen in Peking in der Großen Halle des Volkes zu den knapp 3000 Delegierten sprach, erinnerte er sie so deutlich wie selten zuvor an seine historische