Erstmals seit zehn Wochen steige die Anzahl der Neuinfizierten in Europa wieder, berichtet die Weltgesundheitsorganisation. Die Ständige Impfkommission passt indes ihre Empfehlung für Astrazeneca-Erstgeimpfte an.

Angetrieben von „Reisen, Zusammenkünften und Lockerungen der sozialen Beschränkungen“ sei die Anzahl der Corona-Neuinfektionen vergangene Woche in seinem Berichtsgebiet um zehn Prozent gestiegen, sagte der Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Europa, Hans Kluge, in Kopenhagen. Europa drohe eine neue Pandemie-Welle, „es sei denn, wir bleiben diszipliniert“.Länder wie Portugal und Großbritannien haben mit einer Zunahme der Corona-Neuinfektionen zu kämpfen. Die Entwicklung wird insbesondere auf die Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante zurückgeführt. Mit 672 Opfern binnen 24 Stunden meldete Russland am Donnerstag den dritten Tag in Folge einen neuen Höchststand an Corona-Toten.

In Deutschland war die Sieben-Tage-Inzidenz bis Donnerstag rückläufig. Fachleute befürchten jedoch eine Trendumkehr mit zunehmender Delta-Verbreitung. Mindestens jede zweite Corona-Ansteckung in der laufenden Woche geht nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts auf die Delta-Variante zurück.

Keine Zweitimpfung mit Astrazeneca

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rief am Donnerstag in Berlin die Menschen dazu auf, sich vollständig impfen zu lassen. Auch Tests seien en masse verfügbar. „Es liegt an uns, ob Delta eine Chance hat“, sagte der Minister. Die Deutschen hätten es selbst in der Hand, ob nach einem schönen Urlaub auch eine schöne Zeit im Herbst komme.

Mit der schnellen Ausbreitung der Delta-Variante passt die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Impfempfehlung an. So sollen Menschen, die eine erste Dosis Astrazeneca erhalten haben, künftig unabhängig vom Alter als zweite Spritze einen mRNA-Impfstoff wie Biontech oder Moderna erhalten, teilte das Gremium am Donnerstag mit. Bisher galt eine solche Empfehlung nur für Menschen unter 60 Jahren.

EMA verschiebt Entscheidung zu Moderna

Der Abstand zwischen erster und zweiter Dosis solle mindestens vier Wochen betragen, hieß es nun. Die Empfehlung gelte „vorbehaltlich der Rückmeldungen aus dem noch zu eröffnenden Stellungnahmeverfahren“, hieß es. Die Expertinnen und Experten begründen diesen Rat damit, dass die Immunantwort nach dem Verabreichen von zwei verschiedenen Präparaten – erst Vektor-, dann mRNA-Impfstoff – der Immunantwort nach zwei Dosen Astrazeneca „deutlich überlegen“ sei.

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat indes mitgeteilt, dass sie bis Ende Juli über eine Zulassung des Impfstoffs von Moderna für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren entscheiden werde. Ursprünglich war eine Entscheidung für Donnerstag erwartet worden.