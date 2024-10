EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen besucht jene Länder, die seit über 20 Jahren auf einen Beitritt waren. Doch das Ziel ist noch immer in weiter Ferne.

Besuche auf dem Westbalkan gehören für EU-Kommissionspräsidenten seit mehr als 20 Jahren zur Pflicht. So lange schon stellt die Europäische Union den sechs Westbalkan-Ländern eine Mitgliedschaft in Aussicht. Auch Ursula von der Leyen spulte in diesen Tagen gewohnt professionell ein viertägiges Reiseprogramm ab. Deutlich wurde jedoch, dass die Abläufe inzwischen zu einer abgenutzten Routine geworden sind.

Die anfängliche Euphorie ist verflogen, auch weil sich auf beiden Seiten seit vielen Jahren kaum mehr etwas bewegt. Im Gegenteil, die Lage auf dem Westbalkan ist so angespannt wie lange nicht mehr. Die Stimmung ist geprägt von Kriegsdrohungen, dem Aufhetzen von Volksgruppen gegeneinander und Abspaltungstendenzen. Hinzu kommt, dass China und Russland immer offener versuchen, ihren Einfluss in der Krisenregion geltend zu machen.

Viel Lob und wenige mahnende Worte

Die EU findet auf diese neue Situation allerdings keine passende Antwort. Obwohl immer wieder betont wird, dass die Region nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine geostrategisch von noch größerer Bedeutung sei. Brüssel beschränkt sich meist auf generell viel Lob, einige mahnende Worte in Sachen Reformen und das Verteilen von Geld.

So geschehen beim Treffen der EU-Kommissionschefin mit dem albanischen Premier Edi Rama. Von der Leyen fand ausgesprochen freundliche Sätze für ihren Gastgeber. Das Land habe große Fortschritte auf dem Weg in die EU gemacht. „Das ist das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit und eines entschlossenen Einsatzes für das gemeinsame Ziel“, sagte sie. Die Analyse einer internationalen zivilgesellschaftlichen Organisation belegt aber eher das Gegenteil. So gehe die Korruption in Albanien nicht zurück.

Kein Beitrittsdatum

Selbst der Streit um die italienischen Asyllager in Albanien wurde öffentlich nicht thematisiert. Dass das Thema der EU nicht egal ist, lässt sich allerdings an einem beiläufigen Halbsatz erahnen: Die EU-Kommission werde die Entwicklung sehr genau verfolgen.

Wie in Albanien nannte die Kommissionspräsidentin auch in Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, dem Kosovo und Montenegro kein konkretes Datum für einen möglichen EU-Beitritt. Es sei „vernünftig, kein festgelegtes Datum“ zu haben, lautet ihr Standardsatz. Ansonsten verweist sie auf nach wie vor notwendige Reformen.

Allerdings liegen die Probleme bei der Aufnahme der Länder des Westbalkans nicht nur bei den fehlenden Reformen in den Staaten selbst. Zuletzt haben immer wieder EU-Mitglieder wie Griechenland oder Bulgarien Beitrittsgespräche wegen zwischenstaatlicher Streitigkeiten blockiert. Zudem gibt es in der Union generell große Vorbehalte, ob etwa die Entscheidungsfähigkeit der EU durch die Aufnahme mehrerer vetoberechtigter Mitglieder noch gewährleistet sei. Das sagt auch viel über die Reformunwilligkeit in Brüssel aus.