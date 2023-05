Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ganz unten“ heißt ein Buch des Enthüllungsjournalisten Günter Wallraff, das vor rund 40 Jahren die am schlechtesten bezahlten Arbeitsplätze in Deutschland aufdeckte. Mit der Arbeitswelt „ganz unten“, nämlich in den Gefängnissen, befasst sich seit Mittwoch auch das höchste deutsche Gericht, das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Zwischen 1,37 Euro und 2,30 Euro bekommen Strafgefangene in der Stunde, wenn sie in Haftanstalten oder auch in Außenbetrieben arbeiten. Ist das noch eine angemessene