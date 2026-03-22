Im Iran-Krieg droht eine weitere Eskalation. Der US-Präsident will iranische Kraftwerke angreifen lassen, wenn Teheran nicht die Sperre der Straße von Hormus aufgibt.

Das größte iranische Kraftwerk sei als Erstes an der Reihe, erklärte Trump – damit könnte er das von Russland gebaute Atomkraftwerk Buschehr gemeint haben. Der Iran will sich der Frist nicht beugen und kündigte Vergeltungsschläge auf Energie- und Meerwasserentsalzungsanlagen in den arabischen Golf-Staaten an.

Trump verwirrt Freund und Feind seit Tagen mit widersprüchlichen Aussagen zum Krieg. Zunächst sagte er, der Konflikt neige sich dem Ende zu, weil die USA fast alle ihre Ziele erreicht hätten. Seine Regierung hob Sanktionen für einen Teil der iranischen Ölexporte auf, um den weltweiten Preisanstieg zu bremsen. Gleichzeitig beorderte Trump Tausende Soldaten für einen möglichen Bodentruppeneinsatz im Iran in den Nahen Osten. In der Nacht zum Sonntag schob er seine Drohung mit Angriffen auf iranische Kraftwerke nach, weil der Iran nach wie vor die Meerenge von Hormus für die meisten Öltanker sperrt.

Trump erwähnte in seiner Drohung den Atommeiler von Buschehr an der iranischen Nordküste des Persischen Golfes nicht direkt. Buschehr ist jedoch eines der größten Kraftwerke im Iran. Der Meiler liefert nach offiziellen Angaben 915 Megawatt Strom. Vorige Woche ist eine Rakete in der Nähe des Kraftwerks eingeschlagen, hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA aber keine Schäden verursacht.

Folgen für die Golf-Araber

Buschehr gehört nicht zum iranischen Atomprogramm, das im Westen im Verdacht steht, der Entwicklung von Nuklearwaffen zu dienen, sondern erfüllt rein zivile Zwecke. Sollte das Kraftwerk bei einem Angriff beschädigt oder zerstört werden, könnten Luft und Wasser in der Region radioaktiv verseucht werden. Darunter würden nicht nur die Menschen im Iran leiden, sondern auch Bewohner der arabischen Staaten an der Südküste des Persischen Golfes.

Die Folgen für die Golf-Araber könnten noch darüber hinausgehen. Die iranische Armee erklärte, wenn Trump seine Drohung wahrmache, werde sie unter anderem die Infrastruktur für Entsalzung in der Region beschießen. Damit wäre die Trinkwasserversorgung für Millionen Menschen gefährdet, denn die Golfstaaten beziehen 40 bis 70 Prozent ihres Trinkwassers aus Entsalzungsanlagen. Dass der Iran zu solchen Angriffen auch nach drei Wochen Krieg noch fähig ist, bewies er am Sonntag mit neuem Raketen- und Drohnenbeschuss auf Israel und die Golf-Staaten.

Angst vor weiterer Blockade

Die Drohungen aus Teheran müssten ernstgenommen werden, schrieb Danny Citrinowicz, früherer Iran-Experte des israelischen Militärgeheimdienstes, auf der Plattform X. „Der Iran wird die Straße von Hormus nicht öffnen“, meint Citrinowicz. Eine neue Eskalation könnte nach seiner Ansicht die pro-iranischen Huthi-Rebellen im Jemen dazu veranlassen, in den Krieg einzugreifen. Sie könnten Schiffe angreifen, um die Zufahrt zum Suez-Kanal im Roten Meer zu unterbinden. Dann wären zwei weltwirtschaftlich wichtige Wasserstraßen gesperrt.

Die Drohung des US-Präsidenten gegen iranische Kraftwerke birgt nach Meinung von Kritikern auch die Gefahr, dass die traditionellen Regeln des Krieges noch weiter aufgeweicht werden. Im Ukraine-Krieg ruft Washington die Konfliktparteien auf, Atomkraftwerke zu schonen, um keine Katastrophe auszulösen. Nun verbreite Trump den Eindruck, er nehme ein Atomkraftwerk ins Visier und wolle mit dem Beschuss ein Kriegsverbrechen begehen, kommentierte Nicholas Kristof, Kolumnist der „New York Times“. Die Genfer Konvention verbietet Angriffe auf Atomkraftwerke ausdrücklich.

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