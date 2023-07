Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ernährungsminister Özdemir will ein teilweises TV-Werbeverbot für Produkte mit hohem Zucker- und Fettgehalt. Der FDP geht das zu weit.

In diesem Jahr hat es die „Pombär-Ofen-Minis“ erwischt. Die Cracker aus Kartoffelteig in der bei Kindern beliebten Bärenform sind in Ungnade gefallen. Der Snack wird mit dem Versprechen