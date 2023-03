Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch in den Niederlanden steigen die Immobilienpreise rasant an. Die Wohnungsnot wächst, ebenso die Obdachlosigkeit. Mehrere niederländische Städte wollen den Kauf von Häusern nun an klare Bedingungen knüpfen.

Amsterdam, Den Haag und Utrecht wollen den Käufern von Häusern im mittleren Preissegment künftig vorschreiben, dass, wenn sie das Haus kaufen, sie auch selbst darin wohnen müssen.