Unsere Gesellschaft ist unversöhnlicher geworden. Auch die Medien sind zwischen die Fronten eines unerbittlichen Meinungsstreites geraten. Doch es gibt auch Entspannung. Von Chefredakteur Michael Garthe

Im Jahr des großen Zustroms der Flüchtlinge nach Deutschland, also 2015, ist das Vertrauen in die Medien in Deutschland deutlich gesunken. Vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung. In den repräsentativen Umfragen war das Bild differenzierter. Während der Covid-Pandemie stehen auch die Medien wieder im Brennpunkt der Kritik. Die Vorwürfe lauten: „Mainstream“, „regierungshörig“, „unkritisch“ ...

Weil wir solche Kritik ernst nehmen, lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Die Publizistikwissenschaft hilft uns dabei mit vergleichenden Analysen, qualitativen Untersuchungen und demoskopischen Daten. Das Institut für Publizistik der Universität Mainz, an dem ich vor Jahrzehnten auch studiert habe, setzt den vielen Momentaufnahmen über die Einschätzung von Medien ihre Langzeitstudie „Medienvertrauen“ entgegen. Ich habe über sie hier schon berichtet. Einmal im Jahr werden 1200 Bürgerinnen und Bürger nach ihrer Meinung über Medien befragt. Quantität, Qualität und Dauer dieser Studie sind einzigartig. Deshalb halte ich sie für stichhaltig.

Wichtigste Grundlage für den Erfolg eines Mediums

Hier die Ergebnisse der Befragungswelle 2020 in aller Kürze: In diesem Corona-Jahr ist das Vertrauen der Deutschen in die etablierten Medien deutlich gestiegen. 56 Prozent der Befragten sagten, sie vertrauten den Medien bei den bedeutsamen Themen überwiegend oder vollkommen. Das sind 13 Prozentpunkte mehr als 2018. 16 Prozent der Bürger misstrauen den Medien grundsätzlich. 2019 waren es noch 28 Prozent. In der Rangfolge des Vertrauens liegen die öffentlich-rechtlichen Sender mit 70 Prozent auf Platz eins. Auf Platz zwei stehen die regionalen Tageszeitungen mit 63 Prozent Vertrauen. Es folgen die überregionalen Tageszeitungen (56 Prozent), das Privatfernsehen (23 Prozent), alternative Nachrichtenportale (14 Prozent) und Boulevardmedien (sieben Prozent).

Dass die Leserschaft Redaktionen ihr Vertrauen schenkt, ist die wichtigste Grundlage für den Erfolg eines Mediums. Um dieses Vertrauen zu gewinnen, zu behalten und zu steigern, mussten wir in den vergangenen Jahren unter dem Druck des Wettbewerbs und der sozialen Medien im Internet unser Berufsbild verändern. Vier Beispiele dafür möchte ich geben:

1. Wir sind von „Gatekeepern“ zu „Gatewatchern“ geworden. Das heißt: Früher waren wir Pförtner, die entscheiden, welche Nachrichten unsere Tür passieren und über unsere Medien in die Öffentlichkeit gelangen. Heute sind wir viel stärker Beobachter und Prüfer des Nachrichtenflusses: Wir sichten, ordnen nach Bedeutsamkeit, prüfen - dann publizieren wir.

2. Wir sind noch mehr zu Kontrolleuren geworden. Wir betreiben viel Aufwand, um die Richtigkeit einer Information zu prüfen. Für jede wichtige Nachricht muss es mindestens zwei seriöse Quellen geben, die unabhängig voneinander sind.

3. Wir üben mehr Selbstkontrolle. Wir beobachten die Wirkung unserer Arbeit. Wir hören, was uns Leser/Nutzer und was Experten sagen. Wir korrigieren unsere Fehler.

4. Wir setzen auf Augenzeugenberichte. Originalquellen, also zum Beispiel O-Töne, Redakteure und Korrespondenten am Ort des Geschehens sind durch nichts Gleichwertiges zu ersetzen.

Das alles sind letztlich vertrauensbildende Maßnahmen. Mir hilft bei meiner Arbeit darüber hinaus eine Maxime Immanuel Kants aus seiner „Kritik der Urteilskraft“: Sie lautet: „Selbst denken, jederzeit mit sich einstimmig denken, jederzeit an der Stelle des anderen denken.“