Ob in Stuttgart oder Berlin – Tausende haben am Wochenende wieder an Kundgebungen gegen die Corona-Beschränkungen teilgenommen. Wer sind eigentlich diese Demonstranten? Spinner? Besorgte Bürger? Der Versuch einer Annäherung.

Es ist spät geworden an diesem Freitagabend. Es ist inzwischen schon dunkel. Am kommenden Tag wollen sie wieder auf die Berliner Straßen gehen und gegen die Corona-Beschränkungen demonstrieren.