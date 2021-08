Nachdem der afghanische Präsident Aschraf Ghani das Land verlassen hat, haben dort die Taliban die Regierung übernommen. Und der Sohn eines afghanischen Nationalhelden meldet sich zum Kampf gegen die neuen Machthaber. Ein Überblick über die wichtigsten Namen.

Haibatullah Achundsada ist der Chef der Taliban. Nachdem Vorgänger Mullah Mansur 2016 bei einem US-Angriff getötet wurde, trifft Achundsada als „Anführer der Gläubigen“ die endgültigen Entscheidungen über politische, religiöse und militärische Angelegenheiten. Der religiöse Hardliner gehört zur Gründergeneration der Bewegung. Inzwischen ist er etwa 60 Jahre alt.

Siradschuddin Hakkani ist nicht minder wichtig für die Taliban. Das einflussreiche Oberhaupt des Hakkani-Clans ist einer von Achundsadas Stellvertretern. Das in Pakistan basierte Netzwerk der Hakkanis unterhält enge Verbindungen zu Al-Qaida. Einige der grausamsten Anschläge in Afghanistan gehen aufs Konto der Hakkanis. Hakkani soll Mitte 40 sein. Die USA haben ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt.

Ein weiterer Stellvertreter Achundsadas ist Mullah Jakub. Er ist der älteste Sohn des langjährigen, verstorbenen Taliban-Chefs Mullah Omar und soll etwa Mitte 30 sein. Er steuert die Milizen der Taliban.

Ghani jetzt in den Emiraten

Aschraf Ghani hat derweil erklärt, warum er am vergangenen Sonntag Afghanistan so plötzlich verlassen hat. Auf Facebook teilte er mit, er habe „eine Flut des Blutvergießens“ verhindern wollen. Wäre er geblieben, wären „zahllose Patrioten“ getötet und Kabul zerstört worden. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben Ghani und dessen Familie „aus humanitären Gründen“ aufgenommen.

Am Donnerstag meldete sich im Pandschir-Tal noch Ahmed Masud zu Wort. Er ist der Sohn des legendären Milizen-Führers Ahmed Shah Masud, der einst die Nordallianz im Kampf gegen die Taliban anführte. Zwei Al-Qaida-Attentäter ermordeten ihn am 9. September 2001. Ahmed Masud bat jetzt die USA in der „Washington Post“ um Waffen und Munition, um die Taliban erneut zu stürzen.