Die Regierungskrise in London verschärft sich. Ein Ende der Amtszeit für Premierminister Keir Starmer droht.

Andy Burnham hat erklärt, in das britische Unterhaus zurückkehren zu wollen und sich für das Mandat des Wahlkreises Makerfield zu bewerben. Sollte der Bürgermeister von Manchester die Nachwahl gewinnen, will er umgehend den Labour-Parteichef herausfordern und selbst Premierminister werden.

Ganz einfach wird es allerdings nicht werden. Zuerst muss Burnham die Erlaubnis von Labours Exekutivkomitee NEC bekommen, antreten zu dürfen. Im Januar hatte das NEC ihn abgeblockt, um eine teuere Neuwahl für sein Bürgermeisteramt zu verhindern. Diesmal stehen Burnhams Chancen besser, nachdem das NEC signalisierte, ihm nicht mehr im Weg stehen zu wollen. Doch dann muss Burnham auch im Wahlkreis Makerfield gewinnen, der durch den Rücktritt des Abgeordneten Josh Simons vakant wurde.

Vision des „Manchesterismus“

Die rechtspopulistische Reform-Partei hat schon angekündigt, alle Ressourcen zu mobilisieren, um den Sitz zu erobern. Makerfield im Großraum Manchester ist zwar eine traditionelle Labour-Hochburg. Doch bei den jüngsten Kommunalwahlen in der letzten Woche kam Reform hier auf knapp über 50 und Labour nur auf etwa 23 Prozent. Burnham setzt darauf, dass seine große Popularität als Manchester-OB ihn über die Ziellinie bringen wird. Unter allen Labour-Politikern im Land ist er zur Zeit der beliebteste.

Der 56-Jährige wusste sich in seiner langen Karriere geschmeidig an die politischen Strömungen anzupassen, Er gehörte zu verschiedenen Fraktionen innerhalb Labours. Doch in den vergangenen Jahren hat Burnham seine eigene Version einer linken Vision entwickelt. Er nennt sie Manchesterismus nach dem Vorbild der nordenglischen Metropole, „die schnellstwachsende City-Region in Europa“, wie Burnham stolz behauptet.

Gesundheitsminister zurückgetreten

Manchesterismus bedeutet einen interventionistischen Ansatz zur Ankurbelung der Wirtschaft mit einer starken öffentlichen Hand, die notfalls auch grundlegende Dienstleistungen wieder verstaatlicht wie zum Beispiel Manchesters öffentliches Nahverkehrsnetz. Weitere Komponenten sind, dass soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftswachstum Hand in Hand gehen müssen und politische Macht dezentralisiert werden soll, um die Regionen des Königreichs zu stärken. Höhere Steuern und Staatsausgaben gehören auch dazu. Mit diesem Programm hätte Burnham als Tribun des linken Labour-Flügels gegenüber einem eher visionslosen Starmer die besseren Aussichten im Machtkampf.

Konkurrenz will ihm allerdings Wes Streeting machen. Der 43-Jährige war am Donnerstag von seinem Amt als Gesundheitsminister aus Protest gegen Starmers Führungsschwäche zurückgetreten. In seinem Kündigungsschreiben übte er beißende Kritik am Premier: „Wo wir eine Vision brauchen, haben wir Vakuum. Wo wir eine Richtung brauchen, treiben wir ziellos umher.“ Streeting gehört zum rechten Lager Labours, setzt sich für fiskalische Disziplin und einen ausgeglichenen Haushalt ein, unterstützt eine harte Linie bei der Einwanderung und gilt als der wirtschaftsfreundlichste Kandidat.

Doch offiziell herausgefordert hat Streeting den Premier noch nicht. Vielleicht, so wird spekuliert, fehlt ihm die notwendige Unterstützung. Ein Herausforderer muss 20 Prozent der Fraktion hinter sich vereinen, das sind 81 Labour-Abgeordnete. Starmer-Loyalisten ließen am Freitag hinter vorgehaltener Hand verlauten, dass Streeting bisher allenfalls 44 Unterstützer hat.